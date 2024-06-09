59-річна Ассія Ахат вразила ідеальною фігурою у топі з глибоким декольте (фото)
59-річна скрипалька та співачка Ассія Ахат приємно здивувала мережу. Артистка показалася у стильному вбранні з глибоким декольте та цікавим акцентом на стегнах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Ахат поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як виглядає скрипалька
На нових кадрах Ахат позувала у коротенькому топі з глибоким декольте. Також вона приміряла трендові джинси з акцентними деталями. Свій образ артистка доповнила чорним піджаком та хрестиком на ланцюжку.
Ахат вразила струнким тілом (фото: instagram.com/ahhattassia)
Помітно, що скрипалька стежить за фігурою та може похизуватися стрункою талією. Свою красу артистка підкреслила акцентним макіяжем на очах.
А в описі до фото вона висловилася про життя в світі ілюзій. Також Ахат пригадала про скандального репера.
"Музикант, який відомий своїм егоцентризмом - Каньє Вест. Каньє часто робить гучні заяви про свою геніальність та неповторність, що викликає багато обговорень у медіа. Він неодноразово заявляв про свій вплив на музику та моду, що багато хто інтерпретує як прояв надмірної самозакоханості. Більшість з нас живе в ілюзіях", - написала скрипалька.
Як реагує мережа
У коментарях фани засипали Ахат компліментами. Вони пишуть:
- "Ти найсексуальніша!"
- "Гарна, нема слів"
- "Яка божественна краса"
- "Ви така красуня"
- "Я завжди вами захоплююсь".
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