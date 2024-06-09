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59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото)

Воскресенье 09 июня 2024 13:27
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59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото) Артистка очаровала новыми кадрами (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Полина Иваненко

59-летняя скрипачка и певица Ассия Ахат приятно удивила сеть. Артистка показалась в стильном наряде с глубоким декольте и интересным акцентом на бедрах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Ахат поделилась на своей странице в Instagram.

Как выглядит скрипачка

На новых кадрах Ахат позировала в коротеньком топе с глубоким декольте. Также она примерила трендовые джинсы с акцентными деталями. Свой образ артистка дополнила черным пиджаком и крестиком на цепочке.

59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото)

59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото)

Ахат поразила стройным телом (фото: instagram.com/ahhattassia)

Заметно, что скрипачка следит за фигурой и может похвастаться стройной талией. Свою красоту артистка подчеркнула акцентным макияжем на глазах.

А в описании к фото она высказалась о жизни в мире иллюзий. Также Ахат вспомнила о скандальном репере.

"Музыкант, известный своим эгоцентризмом - Канье Вест. Канье часто делает громкие заявления о своей гениальности и неповторимости, что вызывает много обсуждений в медиа. Он неоднократно заявлял о своем влиянии на музыку и моду, что многие интерпретируют как проявление чрезмерной самовлюбленности. Большинство из нас живет в иллюзиях", - написала скрипачка.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны засыпали Ахат комплиментами. Они пишут:

  • "Ты самая сексуальная!"
  • "Хороша, нет слов"
  • "Какая божественная красота"
  • "Вы такая красавица"
  • "Я всегда вами восхищаюсь".

Напомним, недавно стало известно, что 66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК.

Кроме того, на днях Коляденко высказался об отношениях с Билыком и раскрыл ее интимные секреты.

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