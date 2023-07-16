57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)
Телеведуча Ельза Анка має зірковий статус у рідній Іспанії. Вона - вродлива жінка, яка прагне якомога довше залишатися гарною, здоровою і сповненою сил. Тому вона наважилася встановити спеціальний імплант, який запустив процес омолодження.
Про це пише Daily Star.
Навіщо зірка зважилася на процедуру
Телеведуча розповіла, як їй вдається не відставати від молодого покоління, бути енергійною і випромінювати сяяння.
Зірці хірургічно вставили крихітний чіп з естрогеном і він уже почав робити свою справу.
"Я помітила ефект через 15 днів. Я відчула, що ти починаєш відновлюватися... Ти живеш. Іноді на цій стадії ви відчуваєте себе трохи мертвим "від пояса вниз", а потім оживаєте", - каже Ельза.
Ельза Анка з донькою
Як працює диво-чіп
Чіп, вбудований в сідницю телеведучої, має розмір з рисове зернятко і виділяє точну кількість естрогену, яка їй потрібна щодня.
"Чіп схожий на таблетку, але він вставляється під шкіру з усіма гормонами, які потрібні кожній людині", - каже доктор Манеро, який проводить такі операції.
Жінка в рекламній кампанії
Кажуть, що чіп може продовжувати працювати до шести місяців, а процедура коштує приблизно 340 фунтів стерлінгів (16 тисяч гривень).
Зірка на світському заході
Телеведуча каже, що це того варте. Сам процес встановлення був дуже простим і схожим на звичайний укол.
Ельза Анка - в минулому модель, зараз зіркова ведуча, мати доньки красуні, а тепер ще й бабуся дуже милої дівчинки. І на все це у неї вистачає і часу, і сил.
Ось так Ельза виглядала 20 років тому (всі фото: instagram.com/elsaanka8)
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