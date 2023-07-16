57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

Телеведуча Ельза Анка має зірковий статус у рідній Іспанії. Вона - вродлива жінка, яка прагне якомога довше залишатися гарною, здоровою і сповненою сил. Тому вона наважилася встановити спеціальний імплант, який запустив процес омолодження.

Навіщо зірка зважилася на процедуру

Телеведуча розповіла, як їй вдається не відставати від молодого покоління, бути енергійною і випромінювати сяяння.

Зірці хірургічно вставили крихітний чіп з естрогеном і він уже почав робити свою справу.

"Я помітила ефект через 15 днів. Я відчула, що ти починаєш відновлюватися... Ти живеш. Іноді на цій стадії ви відчуваєте себе трохи мертвим "від пояса вниз", а потім оживаєте", - каже Ельза.

Ельза Анка з донькою

Як працює диво-чіп

Чіп, вбудований в сідницю телеведучої, має розмір з рисове зернятко і виділяє точну кількість естрогену, яка їй потрібна щодня.

"Чіп схожий на таблетку, але він вставляється під шкіру з усіма гормонами, які потрібні кожній людині", - каже доктор Манеро, який проводить такі операції.

Жінка в рекламній кампанії

Кажуть, що чіп може продовжувати працювати до шести місяців, а процедура коштує приблизно 340 фунтів стерлінгів (16 тисяч гривень).

Зірка на світському заході

Телеведуча каже, що це того варте. Сам процес встановлення був дуже простим і схожим на звичайний укол.

Ельза Анка - в минулому модель, зараз зіркова ведуча, мати доньки красуні, а тепер ще й бабуся дуже милої дівчинки. І на все це у неї вистачає і часу, і сил.

Ось так Ельза виглядала 20 років тому (всі фото: instagram.com/elsaanka8)