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57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

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Неділя 16 липня 2023 22:30
57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото) Так Ельза Анка виглядає у 57 років (фото: instagram.com/elsaanka8)
Автор: Світлана Мащенко

Телеведуча Ельза Анка має зірковий статус у рідній Іспанії. Вона - вродлива жінка, яка прагне якомога довше залишатися гарною, здоровою і сповненою сил. Тому вона наважилася встановити спеціальний імплант, який запустив процес омолодження.

Про це пише Daily Star.

Навіщо зірка зважилася на процедуру

Телеведуча розповіла, як їй вдається не відставати від молодого покоління, бути енергійною і випромінювати сяяння.

Зірці хірургічно вставили крихітний чіп з естрогеном і він уже почав робити свою справу.

"Я помітила ефект через 15 днів. Я відчула, що ти починаєш відновлюватися... Ти живеш. Іноді на цій стадії ви відчуваєте себе трохи мертвим "від пояса вниз", а потім оживаєте", - каже Ельза.

57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

Ельза Анка з донькою

Як працює диво-чіп

Чіп, вбудований в сідницю телеведучої, має розмір з рисове зернятко і виділяє точну кількість естрогену, яка їй потрібна щодня.

"Чіп схожий на таблетку, але він вставляється під шкіру з усіма гормонами, які потрібні кожній людині", - каже доктор Манеро, який проводить такі операції.

57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

Жінка в рекламній кампанії

Кажуть, що чіп може продовжувати працювати до шести місяців, а процедура коштує приблизно 340 фунтів стерлінгів (16 тисяч гривень).

57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

Зірка на світському заході

Телеведуча каже, що це того варте. Сам процес встановлення був дуже простим і схожим на звичайний укол.

Ельза Анка - в минулому модель, зараз зіркова ведуча, мати доньки красуні, а тепер ще й бабуся дуже милої дівчинки. І на все це у неї вистачає і часу, і сил.

57-річна телеведуча вживила в сідниці антивіковий чіп і почала молодшати (фото)

Ось так Ельза виглядала 20 років тому (всі фото: instagram.com/elsaanka8)

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