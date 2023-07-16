57-летняя телеведущая вживила в ягодицы антивозрастный чип и стала молодеть (фото)
Телеведущая Эльза Анка имеет звездный статус в родной Испании. Она - красивая женщина, которая стремится как можно дольше оставаться молодой, здоровой и полной сил. Поэтому она решилась установить специальный имплант, запустивший процесс омоложения.
Об этом пишет Daily Star.
Зачем звезда решилась на процедуру
Телеведущая рассказала, как ей удается не отставать от молодого поколения, быть энергичной и излучать сияние.
Звезде хирургически вставили крошечный чип с эстрогеном и он уже начал делать свое дело.
"Я заметила эффект через 15 дней. Я почувствовала, что ты начинаешь восстанавливаться... Ты живешь. Иногда на этой стадии вы чувствуете себя немного мертвым "от пояса вниз", а потом оживаете", - говорит Эльза.
Эльза Анка с дочерью
Как работает чудо-чип
Чип, встроенный в ягодицу телеведущей, имеет размер с рисовое зернышко и выделяет точное количество эстрогена, которое ему нужно ежедневно.
"Чип похож на таблетку, но он вставляется под кожу со всеми гормонами, которые нужны каждому человеку", - говорит доктор Манеро, проводящий такие операции.
Женщина в рекламной кампании
Говорят, что чип может продолжать работать до шести месяцев, а процедура стоит около 340 фунтов стерлингов (16 тысяч гривен).
Звезда на светском закате
Телеведущая говорит, что это того стоит. Сам процесс установки был очень простым и похожим на обычный укол.
Эльза Анка - в прошлом модель, сейчас звездная ведущая, мать дочери красавицы, а теперь еще и бабушка очень милой девочки. И на все это у нее хватает и времени и сил.
Вот так Эльза выглядела 20 лет назад (все фото: instagram.com/elsaanka8)
Раньше мы писали, какие продукты ускоряют старение и воруют красоту после 40 лет.
Также читайте, что женщина каждый вечер устраивала соседям "голое шоу" и даже не догадывалась об этом.