57-летняя телеведущая вживила в ягодицы антивозрастный чип и стала молодеть (фото)

Телеведущая Эльза Анка имеет звездный статус в родной Испании. Она - красивая женщина, которая стремится как можно дольше оставаться молодой, здоровой и полной сил. Поэтому она решилась установить специальный имплант, запустивший процесс омоложения.

Зачем звезда решилась на процедуру

Телеведущая рассказала, как ей удается не отставать от молодого поколения, быть энергичной и излучать сияние.

Звезде хирургически вставили крошечный чип с эстрогеном и он уже начал делать свое дело.

"Я заметила эффект через 15 дней. Я почувствовала, что ты начинаешь восстанавливаться... Ты живешь. Иногда на этой стадии вы чувствуете себя немного мертвым "от пояса вниз", а потом оживаете", - говорит Эльза.

Эльза Анка с дочерью

Как работает чудо-чип

Чип, встроенный в ягодицу телеведущей, имеет размер с рисовое зернышко и выделяет точное количество эстрогена, которое ему нужно ежедневно.

"Чип похож на таблетку, но он вставляется под кожу со всеми гормонами, которые нужны каждому человеку", - говорит доктор Манеро, проводящий такие операции.

Женщина в рекламной кампании

Говорят, что чип может продолжать работать до шести месяцев, а процедура стоит около 340 фунтов стерлингов (16 тысяч гривен).

Звезда на светском закате

Телеведущая говорит, что это того стоит. Сам процесс установки был очень простым и похожим на обычный укол.

Эльза Анка - в прошлом модель, сейчас звездная ведущая, мать дочери красавицы, а теперь еще и бабушка очень милой девочки. И на все это у нее хватает и времени и сил.

Вот так Эльза выглядела 20 лет назад (все фото: instagram.com/elsaanka8)