До 500 калорий: что можно съесть в МакДональдсе на похудении

Фастфуд занимает большую часть рациона людей, потому что это просто и быстро. Это также хороший вариант, когда нет желания или времени готовить еду. Часто говорят, что на похудении его потребление следует ограничить, и это правда. Однако иногда съесть все же можно.

Что можно заказать в МакДональдсе до 500 калорий, рассказали эксперты сайта Eat This Not That.

Как правильно есть фастфуд во время похудения

Прежде всего, вы не должны чувствовать вину за то, что съели бургер или мороженое. Это нормально захотеть чего-нибудь подобного. Гораздо хуже будет, если вы начнете отговаривать себя или пытаться заменить полезной пищей.

Такая методика не сработает, потому что салат не сможет заменить жареный картофель, и в конце концов вы съедите и то, и другое.

Весь секрет состоит в том, чтобы ваше "вредное" блюдо вписывалось в дневную норму калорий. Вместо сладкой газировки вы можете выбрать воду, чай или кофе без допингов.

Добавьте к своему бургеру овощи и салат, попросите заменить майонез другим соусом или убрать вообще. Это поможет уменьшить количество калорий и сделать его более полезным.

Что заказать в МакДональдсе на похудении

Несколько лет назад сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз приняла решение добавлять в меню более здоровые и полезные блюда. Тогда появились салаты, роллы с курицей и рыбой и т.д.

В то же время некоторые из традиционных и любимых многими вариантов также есть относительно низкокалорийными.

Кроме того, вы можете удовлетворить свои потребности, выбирая разные размеры порций. К примеру, вы можете заказать 10 куриных нагетсов на 500 калорий. А можете заказать 6 кусков на 250 калорий или 4 - на 170.

Пример заказа на менее 400 калорий

Классический бургер - 250 калорий

Филе-О-Фиш - 390 калорий

Пример заказа на менее 500 калорий