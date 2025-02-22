У 5 знаків Зодіаку починається нове життя. Вони відродяться з попелу

Овен

Настав час відкинути всі страхи та сумніви! Найближчими днями на вас чекає прорив, на який ви давно чекали. Найімовірніше, доля готує пропозицію, яка повністю змінить ваше життя. Дозвольте собі почати все з чистого аркуша і попрощатися з минулим.

Лев

Гороскоп на тиждень радить вам налаштовуватися на зміни. Однак для початку вам терміново потрібне перезавантаження. Настає період, коли потрібно переосмислити свої цілі, не бійтеся змінювати свої плани. Незабаром ви зможете відродитися з попелу і почати рухатися вперед з такою швидкістю, про яку навіть і не мріяли.

Рак

Останнім часом ви могли відчувати, що навколо запанував справжній хаос, але тепер усе зміниться. На вас чекають події, які допоможуть загоїти старі рани та почати все з чистого аркуша. Імовірно, у ваше життя повернеться людина з минулого, яка багато чого для вас значить.

Стрілець

Ви довго шукали свій шлях, і тепер у вас починається нове життя. Найближчі дні принесуть знаки та підказки, не ігноруйте їх. Удача буде на вашому боці, але тільки якщо ви вирішите йти вперед і забудете про старі помилки. Беріть приклад із фенікса - час відроджуватися.