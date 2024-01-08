5 випадків, коли не потрібно просити пробачення

Часто люди просять вибачання, тому що надто турбуються про те, що подумають інші, або тому, що занадто дбають про їхні почуття на шкоду власним інтересам і потребам. Однак, існують ситуація, коли не потрібно вибачатися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічної спільноти "Ти як?"

Коли не потрібно просити вибачення

Емоції доводять, що усі - живі люди, тому мають почуття. Експерти радять приймати та проживати їх усіх.

Категоричне не варто впросити вибачення у таких ситуаціях:

дізналися прикру новину і не стримали сліз

зраділи так, що почали стрибати

відчули сором і зашарілися

засмутилися і ніби "підвисли"

злякалися і розгубилися

Психологи кажуть, що усі це - емоції і так люди реагують на навколишній світ, тому це природно.

Варто пам'ятати, що ваші почуття, емоції і дії є природним наслідком сприйняття і переконань. Винятком є те, якщо ваші емоції, почуття або дії доставляють сильний дискомфорт іншій людині, можна висловити співчуття з цього приводу.

Це ваше життя і ваше право прожити його так, як вам хочеться. Але пам'ятайте також: той, хто зважає тільки на себе, може залишитися сам. Важливо не забувати про почуття важливих для вас людей, однак правильно визначати пріоритети.

Також ніхто не зобов'язаний перепрошувати та виправдовуватися за те, який він вигляд має. Людина сама вирішує, що одягнути, як нафарбуватися та яку зачіску зробити. Якщо комусь не подобається ваша вага, зріст чи особливості тіла - це не ваша провина.

Як не можна вибачатися

Слова "Мені шкода, якщо..." або "Мені шкода, але..." зазвичай позиціонують вибачення як умовні, і такі слова можуть покласти провину на іншу людину.

Слово "вибачаюся" має значення "вибачаю себе", тобто абсолютно не те, що повинно матися на увазі.

Зокрема, існує безліч слів, які варто вживати: