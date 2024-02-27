5 важливих нюансів, які треба врахувати при перетині кордону під час війни: поради юристів

Чи потрібна нотаріальна згода батька на виїзд дитини за кордон

"Відповідно до абзацу 13 п. 2-3 Правил перетинання державного кордону України виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків", - пояснюють юристи.

Тобто, правила, запроваджені у 2022 р., не змінили.

"На практиці, за такої можливості, ми радимо отримувати посвідчену нотаріально або органом опіки і піклування згоду другого з батьків не для перетину кордону, а тому, що національне законодавство окремих країн вимагає того для влаштування дитини у школу, садочок тощо", - пояснюють експерти.

Чи правда, що багатодітні батьки не можуть виїжджати за кордон

"Ні. Чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, мають право перетинати державний кордон. На практиці частково склалася ситуація, що у багатодітних татусів вимагають документи з ТЦК та СП про те, що вони оформили відстрочку. Водночас Правила перетинання державного кордону такої вимоги не містять", - кажуть юристи.

Чи має право перетинати кордон чоловік, якому виповнилося 60 років

"Так, чоловіки, яким виповнилося 60 років, мають право перетинати кордон. Правила перетинання державного кордону містять обмеження лише стосовно осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. При цьому дозволу ТЦК та СП не потрібно. Такому чоловіку достатньо мати при собі лиш закордонний паспорт", - зазначають експерти.

Чи може 22-річний брат-студент супроводжувати свою малолітню сестру за кордон

"Ні. Не зважаючи на те, що студенти мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, такі чоловіки не можуть перетинати кордон, якщо в них нема інших підстав, які надають їм таке право (наприклад, інвалідність)", - наголошують юристи.

Чи може 16-річна школярка поїхати за кордон в гості до тітки сама

Відповідно до абзацу 2 ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

"Однак, якщо українські прикордонники без проблем випускають таких дітей за кордон, то на практиці може бути проблема з тією країною, куди дитина прямує. Законодавство багатьох європейських країн передбачає дозвіл на в'їзд без супроводу лише для повнолітніх осіб", - кажуть експерти.

Вони радять у кожному конкретному випадку цікавитись правилами країни, до якої ви плануєте подорож.