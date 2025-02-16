5 вагомих причин, чому треба відмовитися від верхніх шаф на кухні

Більше простору та легкість у дизайні

Головний плюс кухні без верхніх шаф - це відчуття простору та легкості. Відкритий верх робить інтер’єр візуально ширшим, а стеля здається вищою. Особливо це актуально для невеликих кухонь, де кожен сантиметр має значення.

До того ж відсутність громіздких шафок дозволяє створити більш стильний та сучасний дизайн. Простір можна використати для декоративних елементів або оригінального освітлення. А якщо кухня поєднана з вітальнею, такий підхід зробить інтер’єр гармонійнішим і повітрянішим.

Більше місця для містких та зручних тумб

Щоб компенсувати відсутність верхніх шаф, варто приділити увагу нижнім тумбам. Їх можна зробити більшими та місткішими, розширивши корисний об’єм кухні. Додатково можна встановити шафи-колони або нішеві системи зберігання.

Збільшення висоти нижніх тумб на 10 см також допоможе зручно розташувати всю необхідну кухонну техніку. Вбудовані органайзери та висувні ящики значно спрощують користування такими шафами. Завдяки цьому кухня буде не тільки просторою, а й функціональною.

Зручність у користуванні без необхідності тягнутися вгору

Відсутність верхніх шафок позбавляє необхідності постійно тягнутися вгору за речами. Усі кухонні предмети розташовані нижче, що значно спрощує доступ до них.

Проте це означає, що потрібно передбачити ергономічні висувні системи для зручного користування. Висувні полиці, плавні механізми закривання та органайзери допоможуть зробити нижні шафи максимально практичними.

Замість стандартних полиць можна встановити висувні кошики або вертикальні секції для тарілок і каструль. Таким чином, навіть без верхніх шаф кухня залишається комфортною та зручною.

Високі шафи на стіні - застарілий та незручний дизайн кухні (фото: Freepik.com)

Велике поле для стильного декору

Відсутність верхніх шаф відкриває більше можливостей для стильного оформлення кухні. Велика вільна стіна може стати головним акцентом у дизайні.

Один із найкращих варіантів - встановлення великоформатного кухонного фартуха з керамічної плитки, скла чи декоративного каменю. Також можна використати декоративні панелі або поєднання різних відтінків фарби.

Стіну можна оформити поличками з декоративними елементами, але варто пам’ятати, що вони потребуватимуть догляду. Правильний підхід до декору зробить кухню ще затишнішою та привабливішою.

Менше пилу та легше прибирання

Один із найбільших плюсів кухні без верхніх шаф - це відсутність місць для накопичення пилу. Зазвичай верхні шафи, якщо вони не доходять до стелі, стають "пилозбірниками". Без них прибирання стає значно легшим, адже немає потреби протирати верхні поверхні.

Проте, якщо встановити відкриті полиці, вони теж потребуватимуть догляду. Тому варто вибирати матеріали, які легко чистяться, наприклад, ламіноване дерево або метал. Додатково можна встановити потужну витяжку, щоб зменшити осідання жиру на відкритих поверхнях. Так кухня залишатиметься чистою та доглянутою без зайвих зусиль.