5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів

Ассія Ахат та Ігор Баленко

Скрипалька Ассія Ахат зуміла досягти значного успіху у своїй кар'єрі, незважаючи на те, що класична музика не завжди приваблює молоде покоління.

Однак її спів і виступи на електроскрипці знайшли відгук у серцях шанувальників. За її музичні досягнення їй було присвоєно звання "Заслужена артистка України".

Звісно, така талановита жінцка обрала відповідного чоловіка - власника торговельної мережі "Фуршет".

Їхнє знайомство було випадковим: Ігор купував свіжу газету в переході, а Ассія проходила повз, тримаючи в руках скрипку.

Пара одружилася у 2000-му році, і на той момент у кожного з них уже була дитина. Через три роки в сім'ї з'явилася спільна дитина - син Філіп.

Ассія Ахат та Ігор Баленко (фото: instagram.com/ahhattassia)

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Українська телеведуча знайшла свою другу половинку в особі казахського мільйонера на ім'я Алмаз.

Їхнє знайомство відбулося у 2018 роци під час відпочинку в Іспанії, після чого вони багато спілкувалися по телефону, проводили разом час, що закінчилися освідченням від Алмаза.

У лютому 2021 року закохані одружилися на Мальдівах, а вже в листопаді того ж року вони офіційно зареєстрували свій шлюб в Україні. Наразі вони живуть разом у Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Алла Костромічова та Джейсон Капоне

У 2015 році українська модель одружилася. Її обранцем став італійський мільйонер Джейсон Капоне.

Пара не влаштовувала гучне весілля, а вважала за краще тихо і скромно зареєструвати шлюб у США.

У листопаді 2015 року в Алли народився син Сальваторе, а в червні 2023 року модель оголосила про народження доньки Аврори.

Алла Костромічова та Джейсон Капоне (фото: instagram.com/alla)

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал

Українська режисерка одружилася з принцом зі Шрі-Ланки на ім'я Сашик Лакмала. Їхнє весілля відбулося на узбережжі Індійського океану.

Разом вони виховують сина на ім'я Оскар, який з'явився на світ 2019 року.

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал (фото: instagram.com/xenia_bugrimova​​​​​​​)

Олеся Бацман та Дмитро Гордон

Олеся раніше працювала редактором у Савіка Шустера, і одного разу їй довелося взяти інтерв'ю у Дмитра.

Тоди вони дуже добре поспілкувалися. Коли Бацман залишилася без роботи, Гордон підтримав її, зробивши стару знайому позаштатним кореспондентом свого видання.

Відтоді їхні стосунки поступово переросли з професійних у романтичні. Попри те, що в Дмитра Ілліча вже було четверо дітей, з Олесею в них народилися ще троє дівчаток.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman​​​​​​​)