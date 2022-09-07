5 украинских икон Княжеской эпохи, которые присвоили россияне: как они выглядят

Россияне присвоили не только нашу историю, но еще и материальное наследие. В том числе и иконы Княжеской эпохи, которые являются преимущественно экспонатами Третьяковской галереи в Москве. Известная искусствовед Диана Клочко отмечает, что эти шедевры должны быть обязательно возвращены в Украину.

О 5 самых знаковых иконах експерт рассказала во время интеллектуальных студий в "Smart Просторі".

Вышгородская икона Богородицы

Этот шедевр 12 века вывезли и назвали Владимирской иконой. Ее чудодейственной силой считали покровительство от врага, и россияне верили, пока они владеют этой иконой - победа за ними.

По преданию, образ перемещали из Иерусалима в Константинополь, из Константинополя в Киев, а из Киева до Вышгорода. Андрей Боголюбский в 1155 году перевез ее в собственную резиденцию Боголюбово, а затем передал в Успенский собор во Владимире-на-Клязьме, тогда столицу Великого княжества Владимирского.

Икона сейчас является экспонатом "Третьяковки".

Вышгородская икона Богородицы (фото: wikimedia)

Икона Ярославская Оранта, или Богоматерь Великая Панагия

Вероятно, ее автор - Алипий, художник и святой Киево-Печерской лавры, один из авторов Киево-Печерского патерика, чьи мощи хранятся в Ближних пещерах Лавры.

"Богоматерь Великая Панагия" - это икона исполинского размера (193,2х120,5 сантиметров), изготовленная по типу Оранты. Изображение Богородицы, которая молится с поднятыми руками, впервые зафиксировали в римских катакомбах.

В ХІІ веке такая икона появилась и в Новгороде, где в ХІ веке Ярослав Мудрый имел свой двор, так называемое Ярославово дворище.

В XVI веке войска Ивана IV Грозного вырезали Новгород, а казненных горожан сбросили в реку. Тогда царь объехал новгородские храмы и монастыри и отобрал самое ценное имущество, в том числе и Ярославскую Оранту.

Шедевр хранится в Третьяковской галерее.

Икона Ярославская Оранта (фото: wikimedia)

Икона Святой Георгий

Это еще одна гигантская икона 12 века, размером 174х122 сантиметра. Как известно, Ярослав Мудрый в христианстве имел имя Георгий, и, вероятнее всего, он заказал икону.

Возможно, икону святого Георгия также писал Алипий, который созерцал фрески и мозаики Софийского собора, тогдашнюю "академию" для художников. Этот образ теперь находится в Успенском соборе Кремля.

Икона Святой Георгий (фото: wikimedia)

Икона Благовещение Устюжское

Еще одна икона, которая может быть работой Алипия. Тут Мария изображена с веретеном и красной нитью, которая тянется к Иисусу в ее лоне. Эта нить символизирует жизнь.

"Устюжское Благовещение", вероятно, вывезли из Киева в Новгород, а оттуда - в Москву. Ныне хранится в Третьяковской галерее.

Икона Благовещение Устюжское (фото: wikimedia)

Икона Петра и Павла

Также должна быть возвращена икона Петра и Павла (11 в.), которая сейчас в Новгородском музее.

Она почти полностью переписана, от оригинала осталось всего несколько миллиметров на шеях. На киевскую школу иконописи указывает в том числе и желто-голубое сочетание в одежде апостолов.

Икона Петра и Павла (фото: wikimedia)