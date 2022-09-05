5 типов токсичных мужчин, которых надо сторониться, как чумы

Так сложилось, что девушки могут вляпаться в отношения с "монстрами", а кое-кто наступает на эти грабли из токсичных мужчин раз за разом. Как же распознать в милом парне, каким он хочет показаться на первом-втором свидании, тирана, абьюзера, слюнтяя и тому подобное?

Контроллер

Эти типы мужчин постоянно контролируют, они властны и самоуверенны. Они возносят себя на пьедесталы и имеют привычку принижать мнение других.

Уверенные в себе мужчины, как правило, высокомерные всезнайки. Если вы не хотите, чтобы вам говорили, что надевать, как есть и во что верить, держитесь в стороне от этих эгоцентричных парней.

Варвар

Это тип, который берет то, что хочет, мало смотря на других. Это те ребята, которых вы видите в студенческих фильмах и грязных ночных клубах.

Это те парни, которые хвастаются тем, сколько зарубок у них на столбиках кровати, и кричат на женщин на улице.

Излишне говорить, что им не хватает уважения к женщинам. Они говорят и обращаются с ними грубо. Если вы не хотите мириться с их сексистскими взглядами и дикостью, избегайте такого типа парней, как чумы.

Плакса

Следующий тип парня, которого вам следует избегать, это мужчина, который жалеет себя. Он постоянно думает, что весь мир хочет его "нагнуть". Он видит стакан полупустым и обычно имеет на что пожаловаться. Ничто никогда не бывает достаточно хорошим, потому что он - самый несчастный человек.

Парни, которые жалеют себя, как правило, боятся спонтанности. Они жаждут сочувствия и даже могут быть немного мазохистами.

Если вы не хотите, чтобы его грусть передавалась вам, держитесь таких мужчин в стороне.

Монстр

Эти типы парней горячие и быстро начинают ссору. Когда вы проводите с ними время, вы постоянно на страже, потому что для них все является спором или дискуссией.

Хуже того, вам всегда придется беспокоиться о том, что будет дальше. Ночь в городе может быстро превратиться в уличную драку, а тихий вечер может закончиться слезами, как пушечный выстрел.

Если вы не хотите ходить по лезвию ножа 24/7, не встречайтесь с таким парнем.

Нытик

Последний тип мужчин, которых вам следует избегать, - это нытики. Конечно, приятно чувствовать себя важным для кого-то, но такие парни похожи на пиявок и высасывают из вас жизнь.

Он может доставлять вам трудности каждый раз, когда вы строите планы без него, или заставить вас чувствовать себя виноватым, когда вы оставите его. Он захочет проводить с вами каждую минуту каждого дня, и когда он физически не может быть рядом с вами, он подорвет ваш телефон сообщениями и звонками.

Вы не сможете сделать шаг, если он не знает вашего точного местоположения.

Хотя приятно чувствовать заботу, нытики убивают романтику своей навязчивостью. Если вы не хотите чтобы вы были невыносимо нужны кому-то, не встречайтесь с такими мужчинами.