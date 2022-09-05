5 типів токсичних чоловіків, яких треба сторонитися, мов чуми

Так склалося, що дівчата можуть вляпатися в стосунки з "монстрами", а дехто наступає на ці граблі з токсичних чоловіків раз за разом. Як же розпізнати в милому хлопцеві, яким він хоче здатися на першому-другому побаченні, тирана, аб'юзера, слюнтяя тощо?

Контролер

Ці типи чоловіків постійно контролюють, вони владні та самовпевнені. Вони підносять себе на п'єдестали і мають звичку принижувати думку інших.

Упевнені в собі чоловіки, як правило, зарозумілі всезнайки. Якщо ви не хочете, щоб вам казали, що одягати, як їсти і у що вірити, тримайтеся осторонь цих егоцентричних хлопців.

Варвар

Це тип, який бере те, що хоче, мало зважаючи на інших. Це ті хлопці, яких ви бачите в студентських фільмах і брудних нічних клубах.

Це ті хлопці, які вихваляються тим, скільки зарубок у них на стовпчиках ліжка, і кричать на жінок на вулиці.

Зайве говорити, що їм бракує поваги до жінок. Вони говорять і поводяться з ними грубо. Якщо ви не хочете миритися з їхніми сексистськими поглядами та дикістю, уникайте такого типу хлопців, як чуми.

Плаксій

Наступний тип хлопця, якого вам слід уникати, це чоловік, який жаліє себе. Він постійно думає, що весь світ хоче його "нагнути". Він бачить склянку напівпорожньою і зазвичай має на що поскаржитися. Ніщо ніколи не буває достатньо хорошим, тому що він - найнещасливіша людина.

Хлопці, які жаліють себе, як правило, бояться спонтанності. Вони жадають співчуття і навіть можуть бути трохи мазохістами.

Якщо ви не хочете, щоб його смуток передавався вам, тримайтеся таких чоловіків осторонь.

Монстр

Ці типи хлопців гарячі та швидко починають сварку. Коли ви проводите з ними час, ви постійно на сторожі, тому що для них все є суперечкою або дискусією.

Що ще гірше, вам завжди доведеться хвилюватися про те, що буде далі. Ніч у місті може швидко перетворитися на вуличну бійку, а тихий вечір може закінчитися сльозами, як гарматний постріл.

Якщо ви не хочете ходити по лезу ножа 24/7, не зустрічайтеся з таким хлопцем.

Скиглій

Останній тип чоловіків, яких вам слід уникати, - це скиглії. Звичайно, приємно відчувати себе важливим для когось, але такі хлопці схожі на п’явок і висмоктують з вас життя.

Він може доставляти вам труднощі кожного разу, коли ви будуєте плани без нього, або змусити вас почуватися винуватим, коли ви залишите його. Він захоче проводити з вами кожну хвилину кожного дня, і коли він фізично не може бути поруч з вами, він підірве ваш телефон повідомленнями та дзвінками.

Ви не зможете зробити крок, якщо він не знає вашого точного місцезнаходження.

Хоча приємно відчувати турботу, скиглії вбивають романтику своєю нав'язливістю. Якщо ви не хочете, щоб ви були нестерпно потрібні комусь, не зустрічайтеся з такими чоловіками.