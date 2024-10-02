5 старих мобілок, які можна продати за великі гроші

Motorola DynaTAC 8000x

Ті, хто має Motorola DynaTAC 8000x, зірвали джекпот. Розроблений Мартіном Купером у 1973 році, це був перший мобільний телефон, проданий у комерційних цілях. Він був випущений у 1983 році і коштував близько 4000 доларів.

Він важив один кілограм і, маючи довжину 33 сантиметри, не був призначений для того, щоб поміщатися в кишені. Сьогодні пристрій можна продати за 8000 доларів, якщо він у хорошому стані. Свого часу було продано 300 тисяч екземплярів.

Motorola DynaTAC 8000x (фото: eBay)

Nokia 8110

Nokia 8110 з'явився на ринку у 1996 році. У 1999 році він став головним героєм потужної хвилі популярності завдяки культовому фільму "Матриця". Кришка перед клавіатурою може бути піднята, що є однією з особливостей цього телефону. Тоді покупцям доводилося викласти трохи менше 1000 доларів, щоб купити його.

Моделі в оригінальній упаковці можуть коштувати втричі більше за початкову ціну продажу (3000 доларів). Однак якщо мобільний телефон активно використовувався, втрата вартості є значною: ви можете покласти собі в кишеню максимум 100 євро.

Nokia 8110 (фото: eBay)

iPhone 2G

Коли Apple випустила перший iPhone у 2007 році, це був початок нової ери. З цього моменту йшлося не про дзвінки чи надсилання повідомлень. Це був прорив, начебто у вас у кишені був маленький комп'ютер, користуватися яким було дуже просто.

Технічно кажучи, iPhone 2G сьогодні в основному марний. Однак, колекціонери готові платити великі гроші за iPhone першого покоління.

Ціна багато в чому залежить від стану пристрою. За уживаний iPhone 2G можна отримати близько 150 доларів. Моделі, які ніколи не використовувалися або в оригінальній упаковці, можуть коштувати понад 2000 доларів.

iPhone 2G (фото: eBay)

Nokia 8800

Телефони Nokia, фінського виробника, були у кишенях багатьох з нас у 90-х та на початку тисячоліття. Потім з'явився Apple, відкривши нову епоху.

Старі сотові телефони Nokia сьогодні можуть бути дуже цінними, як у випадку з Nokia 8800. Випущений на ринок у 2005 році, він вважався розкішним сотовим телефоном завдяки стійкому до подряпин екрану та елегантному механізму кришки.

В Інтернеті ці моделі продаються за ціною від 120 до 200 доларів, але якщо Nokia 8800 у відмінному стані, його вартість може досягати 1300 доларів.

Nokia 8800 (фото: eBay)

Motorola 3200

У цій старій Motorola 3200 і сьогодні багато шанувальників. Вона є наступницею Motorola DynaTAC 8000x і з'явилася на ринку приблизно через десять років.

3200 важить вдвічі менше за свого попередника, але вважається такою ж громіздкою. По суті телефон коштує близько 100 доларів, але в оригінальній упаковці його можна продати за 300-800 доларів.

Motorola 3200 (фото: eBay)