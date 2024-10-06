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5 способів покращити романтичні стосунки після 10 років у шлюбі

Які способи зможуть повернути романтику у стосунки після 10 років шлюбу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Навіть найміцніший шлюб проходить випробування кризами. 10 років шлюбу називають олов'яним або трояндовим весіллям. Олово символізує гнучкість і здатність пристосовуватися, що важливо для тривалих стосунків, а троянда - символ любові та пристрасті, які зберігаються в подружньому житті через роки.

Які є способи покращити романтичні стосунки у шлюбі після 10 років спільного життя розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Через десятиліття шлюбу багато пар стикаються з викликами в романтичних стосунках. Однак зусилля та увага до партнера можуть допомогти відновити близькість і взаєморозуміння. Ось п'ять простих способів покращити стосунки після тривалого спільного життя.

Комунікація

Відкрита і щира розмова  ключ до здорових стосунків. Партнери повинні обговорювати не тільки проблеми, але й власні бажання, мрії та страхи. Важливо слухати один одного і давати простір для висловлення думок без осуду.

Підтримка інтересів одне одного

Підтримуйте хобі партнера, показуйте інтерес до його чи її світу. Це допоможе розвивати взаємоповагу та зберігати емоційний зв'язок.

Регулярне проведення часу разом

Спільні заняття - важлива частина підтримки романтики. Влаштовуйте побачення, відпочивайте разом чи займайтеся спільними проєктами. Якісний час разом допомагає повернути пристрасть у стосунки.

Фізична близькість

Незалежно від того, чи це обійми, поцілунки чи інтимність, фізичний контакт залишається важливою частиною стосунків. Піклуйтеся про це, навіть якщо ритм життя не завжди дозволяє приділити достатньо часу.

Подяка та визнання

Дрібниці мають велике значення. Важливо помічати та дякувати партнерові за зусилля, навіть якщо це щось буденне. Це створює позитивну атмосферу та допомагає зміцнювати стосунки на емоційному рівні.

"Прожите разом десятиліття - це великий скарб, тож продовжуйте працювати над стосунками й попереду на вас чекає багато щасливих років разом", - радить Наталія Гаріна.

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