5 смертельно отруйних грибів, які треба вміти розрізнити

Українські ліси приховують чимало отруйних грибів, які можуть не лише зіпсувати ваш настрій, але й становити серйозну загрозу для здоров'я. Зовні вони можуть нагадувати їстівні гриби, тому легко допустити фатальну помилку. Щоб уникнути отруєння, важливо знати, які гриби не варто класти до кошика.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає п'ять найбільш небезпечних отруйних грибів України та навчає їх розпізнавати.

Бліда поганка (Amanita phalloides)

Як виглядає. Бліда поганка має білу або зеленувату шапку, гладеньку та блискучу, ніжка тонка з кільцем та вольвою біля основи. Часто її плутають з їстівними печерицями або сироїжками.

Симптоми отруєння. Перші симптоми з'являються через 6-12 годин після вживання - це нудота, блювання, сильний біль у животі. Через декілька днів може настати уявне покращення, після якого токсини починають руйнувати печінку та нирки, що без лікування призводить до летального наслідку.

Бліда поганка (фото: Вікіпедія)

Мухомор пантерний (Amanita pantherina)

Як виглядає. Мухомор пантерний має коричневу шапку з білими крапками, які залишилися від покривала, та гладеньку ніжку з білим кільцем. Його часто плутають з їстівними грибами через подібний зовнішній вигляд.

Симптоми отруєння. Через 1-2 години після вживання з'являються галюцинації, судоми, сильне потовиділення та збудження. У важких випадках можливі кома та зупинка дихання або серця, що потребує негайної медичної допомоги.

Мухомор пантерний (фото: Вікіпедія)

Мухомор звичайний (Amanita muscaria)

Як виглядає. Мухомор звичайний легко впізнати за його червоною шапкою з білими крапками, що робить його одним з найвідоміших отруйних грибів. Його часто можна зустріти у лісах різних типів.

Симптоми отруєння. Через 30 хвилин - 2 години після вживання з'являються нудота, блювання, галюцинації, дезорієнтація та судоми. У важких випадках можливі порушення серцевої діяльності та дихання, що потребує медичного втручання.

Мухомор звичайний (фото: Вікіпедія)

Іноцибе Патуйяра (Inocybe erubescens)

Як виглядає. Іноцибе Патуйяра має конічну білу або кремову шапку, яка згодом набуває рожевого відтінку. Ніжка тонка, із залишками покривала, часто трохи роздута біля основи.

Симптоми отруєння. Отруєння проявляється посиленим слиновиділенням, потовиділенням, болем у животі, діареєю, розладами зору. При важкому отруєнні можливе порушення дихання та навіть зупинка серця, що потребує негайної медичної допомоги.

Іноцибе Патуйяра або плютка (фото: Вікіпедія)

Несправжні опеньки (Hypholoma fasciculare)

Як виглядає. Несправжні опеньки мають жовту або оливково-зелену шапку та жовту ніжку, ростуть групами на пнях або трухлявій деревині. Їх легко сплутати з їстівними опеньками, особливо недосвідченим грибникам.

Симптоми отруєння. Перші симптоми з'являються через 1-6 годин після вживання: нудота, блювання, біль у животі та пронос. У важких випадках можливі судоми та втрата свідомості, тому важливо звернутися за медичною допомогою якнайшвидше.

Несправжні опеньки (фото: Вікіпедія)