5 серіалів, які ідеально підходять для перегляду удвох

Чужоземка

Популярний історико-фентезійний серіал, що базується на книгах Діани Ґабалдон. Він розповідає історію Клер Рендалл, медсестри з 1945 року, яка через таємничий камінь в часі переноситься в 1743 рік, де потрапляє у вир подій Яківської революції в Шотландії.

Тут вона зустрічає мужнього високопородного шотландця Джеймі Фрейзера, і їхні долі переплітаються в драматичній та романтичній історії.

Як я зустрів вашу маму

Популярний американський ситком, який виходив з 2005 по 2014 рік. Сюжет розповідає про Теда Мосбі, який у 2030 році розповідає своїм дітям, як він зустрів їхню маму. Історія розкривається через флешбеки, які показують пригоди Теда та його друзів - Маршала, Лілі, Робін і Барні - в Нью-Йорку. Кожна серія охоплює їхні стосунки, романтичні пригоди та дорослішання.

Майстри сексу

Драмедія, що базується на реальних подіях, розповідає історію двох пионерів у дослідженні людської сексуальності: психолога Вільяма Мастерса та медсестри Вірджинії Джонсон. Вони розпочали свої дослідження в 1950-х роках, щоб змінити уявлення про секс і допомогти людям у розв'язанні сексуальних проблем.

Правила спільного життя

Комедія про життя та стосунки чотирьох головних героїв, що зіштовхуються з різноманітними ситуаціями в особистому житті та професійній діяльності. Головна тематика серіалу полягає в тому, як балансувати між роботою, дружбою та романтичними стосунками. Герої стикаються з типовими життєвими викликами, зокрема з пошуком себе, відносинами з батьками, друзями та коханими.

Щасливий кінець

Головна героїня вирішила кинути свого нареченого прямо перед весіллям. І все б нічого, але у них є четверо спільних друзів, яким доведеться вирішити, на чиїй вони стороні.