5 секретних функцій у Facebook, про які ви не знали. Як їх використовувати

Відмовляйтеся від людей, не видаляючи їх із друзів

Теоретично, всі ваші друзі на Facebook - це насправді люди, від яких ви хочете отримувати новини та бачити їхні пости. Проте було б неввічливо видаляти із друзів когось із них. Виберіть легкий шлях та відпишіться. Їх публікації не відображатимуться у вашій стрічці новин, але ви все одно будете "друзями" з погляду Facebook.

Відпишіться від стрічки новин, вибравши меню з трьома крапками і натиснувши "Відписатися [друг]". Або на сторінці профілю людини виберіть "Відписатися" в меню "Друзі". Вони не будуть повідомлені, і ви зможете спокійно прокручувати сторінку.

Повторно активуйте підписку на них пізніше, повернувшись на сторінку профілю та вибравши Друзі, Підписатися. Ви також можете вибрати "Вибране", і ви ніколи не пропустите їх публікації.

Відписуйтесь від людей, не видаляючи їх із друзів (фото: PCMag)

Обмежте "друзям" можливість бачити публікації

Ви можете контролювати, хто бачить ваші публікації у Facebook - все, друзі, друзі друзів або лише певні люди. Якщо у вас є "друзі", і ви не хочете, щоб вони шпигували за всіма вашими публікаціями, обмежте їхній доступ.

Перейдіть на сторінку друга, доступ якого ви хочете обмежити. Натисніть кнопку "Друзі" сірого кольору та виберіть "Змінити список друзів" та "Обмежено". Цей друг більше не бачитиме ваші публікації, якщо тільки це не публічні пости. Ви можете перевірити, хто в цьому списку, перейшовши на facebook.com/bookmarks/lists і натиснувши "Обмежено".

Обмежте "друзям" можливість бачити публікації (фото: PCMag)

Подивіться, хто стежить за вашим обліковим записом

Бажаєте дізнатися, чи хтось увійшов до вашого облікового запису Facebook без вашого дозволу? Перейдіть до “Параметри та конфіденційність”, “Параметри”, “Журнал дій”, “Безпека та інформація” про вхід і знайдіть “Де ви увійшли до системи”.

Тут ви знайдете всі ваші активні входи до Facebook з настільних комп'ютерів або мобільних пристроїв, навіть у додатках (наприклад, застосунок Facebook або додаток Messenger). Він зазвичай надає дані про місцезнаходження, браузер і пристрій.

Якщо щось здасться підозрілим, вийдіть із системи на окремих пристроях (клацніть меню з трьома точками та натисніть "Вийти"). Це зручно, якщо ви входите в систему з ноутбука друга або з комп'ютера і забуваєте вийти.

Подивіться, хто слідкує за вашим обліковим записом (фото: PCMag)

Вхідні, про які ви навіть не знаєте

Якщо ви вже давно користуєтесь Facebook, то у вас напевно є папка, повна непрочитаних повідомлень, про існування яких ви навіть не підозрювали ("Запити повідомлень"). Сюди Facebook відправляє всі послання від людей, з якими ви зараз не дружите.

Щоб переглянути ці повідомлення, перейдіть на Facebook.com і клацніть піктограму Messenger у верхній частині головного екрана Facebook. Натисніть "Переглянути все в Messenger" внизу, щоб перейти на повний екран. Клацніть значок меню з трьома точками і виберіть "Запити повідомлень". Потім ви побачите всі повідомлення від незнайомців.

Може бути запис під назвою "Спам", який показує тих, хто намагався з вами зв'язатися. Видаляйте такі повідомлення.

Вхідні, про які ви навіть не знаєте (фото: PCMag)

Подивіться, скільки часу ви проводите на Facebook

Вас турбує, що ви проводите надто багато часу на Facebook? У мобільному додатку ви можете точно дізнатися, скільки часу ви проводите на сайті кожен день. Натисніть на свій аватар у правому нижньому кутку та виберіть "Налаштування та конфіденційність" та "Ваш час на Facebook".

Гістограма в розділі "Переглянути час" покаже, скільки хвилин на день ви були в мережі протягом останнього тижня; проведіть пальцем вліво, щоб побачити денне та нічне використання та загальну кількість відвідувань.

У розділі "Управління часом" встановіть щоденне нагадування про час, щоб отримувати сповіщення, коли ви знаходитесь у застосунку певну кількість часу, і створіть розклад "Тихого режиму", щоб вимкнути push-сповіщення.

Ви також можете використовувати вбудовану функцію iOS Screen Time у розділі "Налаштування", щоб перевірити загальне використання соціальних мереж та встановити ліміт - можливо, годину на день для всіх соціальних мереж (включаючи Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp та інші).

Користувачі Android можуть спробувати Digital Wellbeing. Для настільного комп'ютера немає еквівалента Facebook.com, але ви можете використовувати розширення RescueTime, щоб стежити за собою у Facebook та за його межами.

Подивіться, скільки часу ви проводите на Facebook (фото: PCMag)