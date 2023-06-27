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5 речей, які категорично не можна робити перед дзеркалом

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Вівторок 27 червня 2023 18:03
5 речей, які категорично не можна робити перед дзеркалом Прикмети про дзеркало (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дзеркало - це предмет, який ми використовуємо щодня, щоб подивитися на себе. Але є ряд дій, які категорично не рекомендується робити перед дзеркалом.

Яких прикмет варто дотримуватись, щоб уникнути біди - читайте на Styler нижче.

Не дивіться у дзеркало пізно ввечері

Вважається, що дзеркало - це портал в невиявлений світ духів, які здатні своєю енергією негативно впливати на людину, витягаючи її сили і викликаючи страхи і переживання.

Тому і не рекомендується з настанням темряви дивитися у дзеркало, особливо в період між 12 і 3 годинами ночі.

Не їжте перед дзеркалом

Існує прикмета, що якщо їсти перед дзеркалом, то можна "заїсти" все хороше - розум, здоров'я і красу.

Не дивіться у дзеркало одночасно з кимось іншим

Дзеркало здатне відображати не тільки явні емоції, а й потаємні почуття, думки і бажання людей. Якщо інша людина відчуває негатив стосовно вас, то дзеркало може це відобразити і передати вам.

Спати навпроти дзеркала

Робити цього не рекомендується. Вважається що вночі через дзеркало може відкритися портал в потойбічний світ та навіть з'явитися сам диявол.

Не можна дивитися в розбите або тріснуте дзеркало

Розбите дзеркало вважається поганим знаком, яке застерігає людину про прийдешні неприємності.

Таке дзеркало створює своєрідні заломи, у яких негативна енергетика може бути дуже потужною. Дивлячись у таке дзеркало людина може відчути раптове погіршення здоров'я та проблеми зі сном.

Під час хвороби не перебувайте поруч з дзеркалом

Існує прикмета, що дзеркало може накопичувати негативну енергію хвороб, відображати їх і посилювати.

Дзеркало - дуже незвичайний предмет, тому варто бути обережними.

Де не можна вішати дзеркало

Не рекомендується вішати дзеркало у коридорі - навпроти вхідних дверей. Подібне розташування провокує витікання позитивної енергії і приваблює небажаних гостей.

Не слід розміщувати дзеркало в туалеті. На енергетичному рівні вбиральня, призначена для очищення. Наявність у цьому приміщенні дзеркала може спровокувати вихід всього позитивного.

Також не можна вішати дзеркало на кухні навпроти плити, оскільки воно змусить господиню втомлюватися в кілька разів швидше. Згідно з деякими прикметами, для примноження добробуту дзеркало допустимо розміщувати так, щоб у ньому було видно обідній стіл.

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити під час переїзду в новий будинок.

Також ми писали, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

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