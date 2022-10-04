5 продуктів, які додадуть вам сили та витривалості: просто додайте їх до раціону

Броколі

У цій капусті містяться спеціальні фітохімічні сполуки, які підвищують ефект тестостерону та знижують дію естрогену. Завдяки цьому збільшується швидкість зростання м'язів і сила, а набір жиру та утримання рідини в організмі починають сповільнюватись.

Коричневий рис

Саме в цьому виді рису міститься величезна кількість харчових волокон, які є дуже важливими для підтримки рівня інсуліну в стабільному стані. А ще коричневий рис допомагає наповнити організм енергією на тривалий час.

Яйця

Яйця – найкраще джерело білка в харчових продуктах. Завдяки білку ми можемо швидше наростити м'язову масу, збільшити свою силу та витривалість. І це допоможе залишатися активним протягом дня.

Шпинат

Ця зелень допомагає стабілізувати роботу шлунково-кишкового тракту завдяки впливу на організм особливої амінокислоти – глутаміну. А ще у шпинаті є дві фітохімічні сполуки, які відповідають за синтез білків. А це важливо для зростання м'язової сили.

Сьомга

Саме ця риба є чудовим джерелом Омега-3, яка є своєрідним паливом для м'язів. Завдяки Омега-3 м'язи зберігають свій об'єм та швидше відновлюються.