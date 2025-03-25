5 продуктів, як обов'язково варто додати до раціону у квітні

Зелень (шпинат, кріп, петрушка)

Після зими організм особливо потребує свіжої зелені, багатої на вітаміни C, A, K, а також залізо і фолієву кислоту. Вони допомагають зміцнити імунітет, покращити роботу серцево-судинної системи та нормалізувати рівень гемоглобіну.

Редиска

Один із перших весняних овочів, який містить велику кількість вітамінів, антиоксидантів і клітковини. Редиска покращує травлення, сприяє очищенню організму від токсинів та підтримує здоров’я шкіри.

Кисломолочні продукти

Йогурт, кефір, ряжанка та сир є чудовими джерелами пробіотиків, які підтримують здорову мікрофлору кишечника, зміцнюють імунну систему і покращують травлення. У квітні особливо важливо піклуватися про баланс корисних бактерій у шлунково-кишковому тракті.

Риба (лосось, скумбрія, оселедець)

Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров’я серця, мозку та суглобів. У квітні, коли перепади температур можуть впливати на самопочуття, регулярне споживання риби допоможе підтримувати організм у тонусі.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та гарбуза є чудовими джерелами магнію, цинку та білка. Вони допомагають боротися зі стресом, покращують настрій та підтримують здоров’я нервової системи.

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