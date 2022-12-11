5 правил найкращого сексу, про які ви могли не знати

Споконвічне заняття коханням здається на перший погляд простим і природнім, однак є багато нюансів, які треба враховувати, щоб подарувати насолоду і отримати її.

Про правила якісного сексу розповіли в Telegram каналі Сексологія. Ці поради точно знадобляться чоловікам, а жінкам допоможуть зрозуміти, що їхній партнер робить неправильно.

Порада №1. Будуйте довірчі стосунки

Чоловікам потрібно усвідомити, що жіночі оргазми залежать від рівня довіри. Жінці важливо розуміти та відчувати, що чоловік дбає про неї, любить і цінує її.

Порада №2. Ставтеся творчо до прелюдії

Пам’ятайте, що секс - це завжди театр, у якому дві людини на сцені грають пристрасть. Тож навіть не намагайтеся фальшивити.

Порада №3. Зрозумійте, що вас збуджує

Часто чоловік надто багато думає про жінку, намагається зрозуміти її настрої та переваги. При цьому він забуває про себе – про те, що відчуває сам, чого хотів би.

Порада №4. Покажіть, що ви любите навіть її недоліки

Чоловікові важливо зрозуміти, що своїми діями при контакті та прелюдії він може довести, що він любить її всю – навіть місця, які вона сама не любить або не приймає.

Порада №5. Не думайте, що компліменти – це банально

Не соромтеся говорити компліменти. Чоловіки часто бояться виявляти м’якість та ніжність у стосунках. Серед чоловіків вважається, що робити компліменти жінці – це поганий тон.