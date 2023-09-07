5 поширених помилок водіїв, які призводять до швидкої поломки коробки передач

Водії часто допускаються поширених помилок, які шкодять коробці "автомат". Слід уважніше ставити до авто, адже поломка коробки передач може коштувати дуже дорого.

Яких помилок повинні уникати автомобілісти - читайте в матеріалі нижче.

Різкі ривки

Різкий старт може суттєво зашкодити автомобілю. До того ж саме автоматична трансмісія найгірше відгукується на таку форму експлуатації. Страждає гідротрансформатор, який коштує дорого.

Швидка парковка

Активувати функцію "Parking" на коробці "автомат" можна тільки після того, як автомобіль повністю зупиниться. Деякі водії смикають важіль ще до того, як машина стане.

Якщо часто так робити, то може пошкодитись "зуб", який утримує трансмісію в стані блокування.

Використання "нейтралки" в пробках

Ця помилка є дуже популярною. Зокрема, часто водії використовують нейтральну передачу навіть без приводу.

Від таких дій пальне не економиться, але тільки зношуються елементи коробки передач.

Неправильне паркування авто на спуску

Ще одна помилка, яка може привести до дорогого ремонту, причому не тільки коробки. Зокрема, не можна паркувати авто при навіть маленькому спуску на нейтральній передачі.

Все тому, що подібне використання дуже швидко зношує вали коробки передач.

Буксирування

Буксирування - річ надзвичайна. Однак, в "автомату "більш делікатна установка, ніж в "механіки". Будь-яка спроба буксирування або використання причепа може погано закінчитись для такого автомобіля.

Основні помилки водіїв під час руху

Відсутність ременя безпеки

Такі ремені можуть врятувати від тяжких наслідків аварії. Навіть якщо ви неперевершений водій, неприємність завжди може трапитись не з вашої вини, тоді єдиною помилкою, яка може вартувати життя буде відсутність ременя безпеки.

Не дотримання дистанції

Деякі водії не слідкують за рухом інших транспортних засобів та не зберігають безпечну відстань. Через це може виникнути непередбачувана ситуація.

Перевищення швидкості

Класика жанру, проте саме це часто стає причиною аварій. Чим швидше ви їдете, тим гірші будуть наслідки у випадку ДТП. Варто дотримуватися правил та слідкувати за знаками на дорозі.

Недостатня уважність

Під час їзди варто зосереджуватись на дорозі та бути уважним, навіть якщо у вас уже є багаторічний досвід. Не можна відволікатись аби здійснити дзвінок, відписати СМС чи прочитати новину.

Неправильне використання дзеркал

Дзеркала - це не просто прикраса в автомобілі, а корисний інструмент. За допомогою них, ви можете бачити, що відбувається навколо. Вони повинні бути чистими та займати правильне положення.