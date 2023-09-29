5 поширених помилок у вихованні дітей, яких слід уникати батькам

Відсутність прикладу

Психолог іти дивляться на моделі у своєму оточенні, щоб дізнатися, що прийнятно, а що ні. Оскільки діти найбільше піддаються контакту з батьками, дуже важливо показувати приклад.

Бути хорошим зразком для наслідування також дозволяє дітям навчитися позитивної поведінки. Наприклад, дітям корисно бачити в дії навички здорового спілкування та вирішення конфліктів.

Безпідставні погрози

Часто під час виховання дітей батьки використовують погрози й шантаж. Змусити дитину виконувати домашні обов'язки (прибирати в кімнаті, складати іграшки та одяг) є для батьків непростим завданням.

Дорослі можуть погрожувати, що не дозволять дитині дивитися телевізор, грати в комп'ютерні ігри та гуляти.

Однак, якщо дитина чує тільки погрози або попередження, вона розуміє, що в неї є другий, третій шанс тощо.

Варто нагадати дитині про наслідки, які виникнули минулого разу, наприклад: "Пам'ятаєш, що трапилося вчора, коли ти не пішов вечеряти?". Такі нагадування допомагають дисциплінувати дитину, а також роблять попередження вагомими для неї.

Виховання з гнівом

Гнів заважає тверезо мислити. Якщо він спрямований на дітей - це найгірша помилка, якої батьки припускаються в процесі виховання.

Дорослі в пориві гніву здатні сказати дитині те, про що згодом пошкодують. Крім того, ви можете гніватися на дитину, коли вона не обов’язково винна в тій чи іншій ситуації.

Щоб уникнути необдуманих вчинків, спочатку заспокойтеся, а потім спокійно поясніть свою точку зору. Важливо допомогти дитині знайти рішення проблеми, а потім досягнути бажаного результату.

Невміння слухати дитину

Слухаючи свою дитину, ви підтверджуєте її думки та почуття. Це також показує вашій дитині, що вона важлива для вас, і допомагає побудувати міцніший зв’язок між вами.

Також це допоможе дитині розвинути здорову самооцінку та показує їй, що слухати інших - це важливо

Не проявляння інтересу до дитини

Якщо малюк відчуває, що його не люблять, але вимагають від нього беззаперечної слухняності, то він поводитиметься погано, щоб привертати до себе увагу.

Якщо ви хочете, щоб діти виросли самостійними і впевненими в собі особистостями, які зуміють постояти за себе, дайте їм можливість вибирати і мати власну думку.

Цікавтеся справами своїх дітей, їх думкою і бажаннями та частіше говоріть їм, що ви їх любите.