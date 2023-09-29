5 поширених помилок у вихованні дітей, яких слід уникати батькам

Батьки часто роблять помилки, і це цілком нормально, адже ніхто не ідеальний. Однак, варто виправлятись, адже деякі помилки можуть негативно вплинути на подальше життя дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський сайт Verywell family.
Психолог іти дивляться на моделі у своєму оточенні, щоб дізнатися, що прийнятно, а що ні. Оскільки діти найбільше піддаються контакту з батьками, дуже важливо показувати приклад.
Бути хорошим зразком для наслідування також дозволяє дітям навчитися позитивної поведінки. Наприклад, дітям корисно бачити в дії навички здорового спілкування та вирішення конфліктів.
Часто під час виховання дітей батьки використовують погрози й шантаж. Змусити дитину виконувати домашні обов'язки (прибирати в кімнаті, складати іграшки та одяг) є для батьків непростим завданням.
Дорослі можуть погрожувати, що не дозволять дитині дивитися телевізор, грати в комп'ютерні ігри та гуляти.
Однак, якщо дитина чує тільки погрози або попередження, вона розуміє, що в неї є другий, третій шанс тощо.
Варто нагадати дитині про наслідки, які виникнули минулого разу, наприклад: "Пам'ятаєш, що трапилося вчора, коли ти не пішов вечеряти?". Такі нагадування допомагають дисциплінувати дитину, а також роблять попередження вагомими для неї.
Гнів заважає тверезо мислити. Якщо він спрямований на дітей - це найгірша помилка, якої батьки припускаються в процесі виховання.
Дорослі в пориві гніву здатні сказати дитині те, про що згодом пошкодують. Крім того, ви можете гніватися на дитину, коли вона не обов’язково винна в тій чи іншій ситуації.
Щоб уникнути необдуманих вчинків, спочатку заспокойтеся, а потім спокійно поясніть свою точку зору. Важливо допомогти дитині знайти рішення проблеми, а потім досягнути бажаного результату.
Слухаючи свою дитину, ви підтверджуєте її думки та почуття. Це також показує вашій дитині, що вона важлива для вас, і допомагає побудувати міцніший зв’язок між вами.
Також це допоможе дитині розвинути здорову самооцінку та показує їй, що слухати інших - це важливо
Якщо малюк відчуває, що його не люблять, але вимагають від нього беззаперечної слухняності, то він поводитиметься погано, щоб привертати до себе увагу.
Якщо ви хочете, щоб діти виросли самостійними і впевненими в собі особистостями, які зуміють постояти за себе, дайте їм можливість вибирати і мати власну думку.
Цікавтеся справами своїх дітей, їх думкою і бажаннями та частіше говоріть їм, що ви їх любите.
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