5 поширених помилок при поливі овочів, які призводять до втрати врожаю

Всі знають, що для отримання хорошого врожаю, необхідно за овочами правильно доглядати, особливо у спеку. Однак є помилки в поливі культур, яких дуже часто припускаються, що може призвести до загибелі овочів.

Про те, як не категорично не можна поливати овочі - читайте в матеріалі Styler.

Холодна вода

Насправді полив холодною водою - це сильний стрес. Така вода може пошкодити коріння рослин, а це негативно вплине на їх зростання та розвиток.

Абсолютна більшість культур любить теплі умови, а різкі перепади температури можуть спровокувати розрив клітин рослин. Це загрожує тим, що листя овочів почне жовтіти та сповільниться розвиток культур. А це значно збільшує ризик втратити добрий урожай.

Щоб уникнути таких наслідків, рекомендується використовувати воду температурою приблизно 18-24 градуси.

Краще вранці налийте воду, наприклад, у відро, поставте на сонце та увечері можна буде її використати для поливу.

Спека

Рослини потрібно поливати лише вранці або ввечері, коли не спекотно. Полив у спеку призводить до того, що культури гірше ростуть та плодоносять.

Недостатній чи надмірний полив

Овочі потрібно поливати регулярно, коли підсихає верхній шар ґрунту. Однак надмірне зволоження може призвести до розпаду клітин овочів, через що рослина загине.

Що стосується погоди, то в холодні дні всі рослини споживають менше вологи, що значить і поливати їх треба рідше. Якщо культури заливати, то це спричинить розмноження грибків та або ж загибель рослин.

Занадто великий тиск води

Будьте обережні, якщо ви поливаєте город прямо зі шланга. Зволожуйте культури під невеликим тиском, щоб не пошкодити листю чи не порушити ґрунт навколо коренів.

Полив лише листя

Коли зволожуєте овочі, варто стежити за тим, щоб вода надходила до коріння. Поливати лише листя - недостатньо. До того ж надмірне зволоження листя збільшує ризик розмноження грибкових інфекцій.