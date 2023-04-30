5 помилок під час приготування шашлику, через які він стає шкідливим

Магазинні маринади

Якщо правильно маринувати м’ясо, можна значно знизити рівень канцерогенних сполук, що утворюються під час смаження.

У більшості магазинних маринадів багато цукру або кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Це два інгредієнти, які роблять гриль шкідливішим.

Згадані складники, а також мед збільшують ймовірність обвуглювання, підвищуючи вплив канцерогенів.

Краще вибирати маринади на основі оцту або лимонного соку, які багаті травами та спеціями, включаючи розмарин, який нейтралізує канцероген.

Експерименти виявили, що маринад теріякі знижує рівень канцерогенних НСА на 67%, маринад з куркуми та часнику - на 50%.

Солодкі маринади можуть фактично потроїти рівень HCA.

Фабричне м'ясо

Приготування м'яса, вирощеного на промислових фермах, є найбільшою помилкою. Річ у тім, що у таких господарствах тваринам часто дають ліки. Наприклад, препарати такі, як івермектин (проти глистів), флуніксин (нестероїдний протизапальний препарат), пеніцилін і ципрофлоксацин (антибіотики).

Деякі з цих засобів пов’язані з неврологічними впливами, алергічними реакціями та пошкодженням нирок у людей. Високі температури під час приготування м'яса не завжди нейтралізують ці ліки, а в деяких випадках можуть зробити їх ще токсичнішими.

Загортаєте гриль у фольгу

Загортання картоплі (або навіть риби) в алюмінієву фольгу з шматочком масла - це швидкий і простий спосіб приготування на грилі. Проблема в тому, що цей матеріал вилуговується під впливом високих температур.

Це може шкодити здоров'ю, оскільки між алюмінієм і деменцією існує зв’язок.

Використовуєте антипригарні аксесуари

Аксесуари для гриля з антипригарним покриттям - решітки, лопатки, сковороди та килимки - зручні, бо полегшують прибирання.

Але перфтороктанові хімікати та споріднені сполуки, які зазвичай містяться в антипригарному посуді, пов’язують із ожирінням, аномальним рівнем гормонів щитоподібної залози та токсичністю для мозку, печінки, простати та нирок.

Тому експерти радять відмовитись від використання таких аксесуарів, натомість краще брати ті, що не мають хімічного покриття.

Ви не вмієте готувати заздалегідь

Американський інститут дослідження раку рекомендує попередньо приготувати м’ясо перед тим, як викладати його на грилі. Це допомагає зменшити "краплі" на грилі, які перетворюються на дим, повний канцерогенних поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Часткове приготування м’яса на плиті або в духовці, а потім переміщення його на гарячий гриль допомагає знизити рівень цих канцерогенів.