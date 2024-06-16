5 пісень про тата на будь-який смак: вони розчулять усіх

16 червня, на День батька , важливо не забути та привітати зі святом тата й дідуся. Також, аби створити щемливу атмосферу та замислитися про важливе, можна послухати тематичні пісні.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 щемливих та чуттєвих треків про батька українською та англійською, серед яких ви зможете найти щось особливе для себе.

Брюс Спрінгстін - "My Father's House"

Пісня про непрості стосунки та про сина, який повертається додому. Рефлексія та душевні мотиви розчулять навіть тих, кого важко "пробити на сльозу".

Кіт Урбан - "Song For Dad"

У цій пісні артист, як зрозуміло з назви, дякує своєму батьку за все, що він йому дав. Урбан вклав чимало важливих сенсів у свій трек, аби показати, яку важливу роль у його житті зіграв саме тато.

Mike + The Mechanics - "The Living Years"

Ця пісня не просто так зібрала понад 36 мільйонів переглядів на YouTube. Вона змушує замислитися про те, як важливо цінувати батьків, поки вони живі, та берегти спогади про них, коли вони помирають.

Сергій Лазановський - "Тато"

Цю пісню співак присвятив своєму батьку. У ній він дякує за безтурботне дитинство, підтримку та розуміння в юності, за мудрі поради в дорослому житті. І вийшло дуже щемливо.

Наталка Карпа - "Тато"

Співачка розповіла про батька, якого дуже любить. До відео увійшли рідкісні кадри з архіву Карпи. А сам трек вона презентувала саме напередодні свята.

"Бо найрідніших людей ми завжди носимо із собою - в серці!" - розповіла артистка.