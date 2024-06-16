ua en ru
Нд, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 пісень про тата на будь-який смак: вони розчулять усіх

Неділя 16 червня 2024 07:01
UA EN RU
5 пісень про тата на будь-який смак: вони розчулять усіх Які є пісні про тата (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

16 червня, на День батька, важливо не забути та привітати зі святом тата й дідуся. Також, аби створити щемливу атмосферу та замислитися про важливе, можна послухати тематичні пісні.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 щемливих та чуттєвих треків про батька українською та англійською, серед яких ви зможете найти щось особливе для себе.

Брюс Спрінгстін - "My Father's House"

Пісня про непрості стосунки та про сина, який повертається додому. Рефлексія та душевні мотиви розчулять навіть тих, кого важко "пробити на сльозу".

Кіт Урбан - "Song For Dad"

У цій пісні артист, як зрозуміло з назви, дякує своєму батьку за все, що він йому дав. Урбан вклав чимало важливих сенсів у свій трек, аби показати, яку важливу роль у його житті зіграв саме тато.

Mike + The Mechanics - "The Living Years"

Ця пісня не просто так зібрала понад 36 мільйонів переглядів на YouTube. Вона змушує замислитися про те, як важливо цінувати батьків, поки вони живі, та берегти спогади про них, коли вони помирають.

Сергій Лазановський - "Тато"

Цю пісню співак присвятив своєму батьку. У ній він дякує за безтурботне дитинство, підтримку та розуміння в юності, за мудрі поради в дорослому житті. І вийшло дуже щемливо.

Наталка Карпа - "Тато"

Співачка розповіла про батька, якого дуже любить. До відео увійшли рідкісні кадри з архіву Карпи. А сам трек вона презентувала саме напередодні свята.

"Бо найрідніших людей ми завжди носимо із собою - в серці!" - розповіла артистка.

До слова, раніше стало відомо, що таке "Закон Мерфі" і чому в нього вірять люди.

Окрім цього, нещодавно ми називали 5 крутих технологічних подарунків для тата на День батька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Музика Свята Пісні
NEWS
Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому
Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому