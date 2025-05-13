5 підступних речей, які можуть спричинити рак: серед них - гриль!

Деякі повсякденні звички, які здаються безпечними або навіть корисними, насправді можуть значно підвищувати ризик розвитку раку. Названо п’ять найбільш небезпечних із них.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Mail .

Дослідження раку, на яке було витрачено мільярди, виявило п'ять речей, яких людям слід уникати, щоб мати найкращі шанси зменшити ризик розвитку раку.

Завідувач гематологічного відділення Комплексного онкологічного центру Сильвестра у Флориді, доктор Міккаель Секерес розповів, що навіть напої, які вважаються кориснішими за алкоголь, можуть збільшити ризики та потенційно призвести до раку горла.

Гриль

Приготування на грилі такого м’яса, як яловичина, птиця, риба чи свинина за високих температур утворює гетероциклічні аміни та поліциклічні ароматичні вуглеводні - групи хімічних сполук, які відомі як мутагенні та потенційно канцерогенні.

Це відбувається, коли м’ясні білки реагують на тепло, а жир і сік капають на поверхню вогню, спричиняючи полум’я та дим.

Недавні дослідження показують, що хімічні речовини, що утворюються цим м'ясом, викликають шкідливе запалення та окислювальний стрес, порушення балансу між антиоксидантами, що борються з хворобами, та шкідливими вільними радикалами, які атакують клітини та тканини.

Доктор Секерес обмежує споживання м’яса, приготованого на сильному вогні, одним разом на місяць.

"Менше приготування на грилі - це краще, і кожен з нас повинен визначити власну толерантність до ризику раку, вирішуючи, як часто вживати м’ясо, приготоване на грилі", - додав він.

Надмірно гарячі напої

Дослідження, проведене в Китаї, виявило, що люди, які пили гарячий чай - понад 60 градусів Цельсія і принаймні один алкогольний напій щодня, мали в п'ять разів вищий ризик раку стравоходу, ніж ті, хто цього не робив.

Вважається, що напої з температурою вище 60 градусів Цельсія пошкоджують клітини стравоходу, якщо чай вживати кілька разів на день протягом років.

Хімічне випрямлення та фарби для волосся

Фарба для волосся та хімічні випрямлячі містять формальдегід - доведений канцероген для людини та фталати - токсичні хімічні речовини, що використовуються для того, щоб зробити пластик більш гнучким та міцним.

Вони також є ендокринними хімічними речовинами, тобто імітують гормони організму та перешкоджають виробленню природних гормонів, таких як естроген і тестостерон.

Дослідження 2022 року показало, що використання будь-яких засобів для випрямлення волосся протягом попереднього року призводить до підвищеного ризику розвитку раку матки.

Куріння кальяну

Куріння кальяну передбачає спалювання ароматизованого тютюну з вугіллям, а потім вдихання тютюнового диму за допомогою трубки. Вода фільтрує дим, що змушує багатьох помилково вважати, що це корисніше, ніж куріння сигарет.

Кальянний дим містить багато шкідливих хімічних речовин, включаючи смолу, чадний газ, важкі метали та канцерогени, що викликають рак.

Доктор Секерес сказав, що курці кальянів піддаються впливу більшого чадного газу, ніж люди, які курять сигарети.

Татуювання

Шведське дослідження показало, що люди з татуюваннями мають на 21% вищий ризик розвитку раку, ніж люди без нього. Татуювання пов'язують з типом раку лімфатичної системи - лімфомою.

Точний список хімічних речовин залежить від марки чорнила, але зазвичай там є синтетичні молекули, стабілізатори та важкі метали, такі як кадмій, який пов'язують з пошкодженням нирок, захворюваннями кісток, захворюваннями легень та підвищеним ризиком деяких видів раку.