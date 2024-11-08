5 підробок, що змінили хід історії: від фальшивих реліквій до вигаданих документів

Історія рясніє прикладами підробок, які значно вплинули на суспільство та політику різних епох. Деякі з цих фальсифікацій були створені для наживи, інші - для підсилення авторитету правлячих еліт, а треті - як засіб політичної пропаганди.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найвідоміших випадків фальсифікацій, що залишили слід в історії.

Туринська плащаниця

Туринська плащаниця, ймовірно, є однією з найвідоміших християнських реліквій. Вона становить собою тканину з відбитком чоловічого тіла, яке, як вважають, належить Ісусу Христу.

Попри те, що протягом століть плащаниця вважалася священною, сучасні дослідження показали, що її створили в XIV столітті, тобто через понад тисячу років після розп'яття Ісуса. Радіовуглецевий аналіз тканини підтвердив ці висновки, але багато віруючих усе ще бачать у ній справжню реліквію.

Ця підробка викликає суперечки та підживлює дискусії між науковцями і релігійними діячами, залишаючи нерозкритими питання автентичності і віри.

Копія Туринської плащаниці (фото: Вікіпедія)

"Дар Константина"

"Дар Константина" - це документ, який нібито був створений римським імператором Константином Великим і передавав величезні території Папі Римському, закріплюючи за ним владу над Західною Римською імперією.

Документ використовувався середньовічними папами для легітимізації своєї влади. Однак у XV столітті італійський гуманіст Лоренцо Валла довів, що цей документ є фальсифікацією, написаною через кілька століть після правління Константина.

"Дар Константина" став класичним прикладом того, як підроблений документ може використовуватися для виправдання політичних амбіцій.

Мозаїка, на який папа Сільвестр отримує знаки влади від імператора Константина (фото: Вікіпедія)

Щоденники Гітлера

На початку 1980-х років німецький журнал "Stern" заявив, що знайшов щоденники Адольфа Гітлера. Це була справжня сенсація, і видавництва всього світу почали боротися за право опублікувати ці матеріали.

Однак після ретельної експертизи було встановлено, що щоденники є підробкою, створеною німецьким шахраєм Конрадом Куяу. Це викликало скандал, адже велика кількість поважних істориків та експертів були введені в оману.

Обкладинка журналу про знахідку щоденників Гітлера (фото: Вікіпедія)

"Протоколи сіонських мудреців"

"Протоколи сіонських мудреців" - це текст, що з'явився наприкінці XIX століття і стверджував, ніби єврейські лідери планують захоплення світу. Насправді цей документ є вигадкою, створеною російською таємною поліцією для пропаганди антисемітизму.

"Протоколи" використовувалися як інструмент антисемітської пропаганди, особливо під час нацистського режиму, і спричинили численні трагедії та переслідування єврейського населення. Цей випадок демонструє, наскільки небезпечними можуть бути фальсифікації, коли вони використовуються для розпалювання ненависті.

Перше видання книги "Протоколи сіонських мудреців" (фото: Вікіпедія)

Пілтдаунська людина

У 1912 році археологічна знахідка в Англії, яка отримала назву "Пілтдаунська людина", була представлена як "відсутня ланка" в еволюції людини. Протягом понад 40 років наукова спільнота вважала цю знахідку важливим доказом еволюційної теорії.

Однак у 1953 році було встановлено, що ця "людина" є підробкою - череп людини був поєднаний з щелепою орангутанга. Ця підробка продемонструвала, як навіть науковці можуть стати жертвами обману, якщо фальсифікація підкріплює очікувані теорії.

Реконструкція черепа Пілтдаунської людини (фото: Вікіпедія)