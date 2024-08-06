5 ознак того, що ви їсте забагато продуктів з білками

Чим корисний білок

Білок є важливою поживною речовиною, що складається з хімічних будівельних блоків, відомих як амінокислоти. Організм потребує дієтичного білка для виконання основних функцій, а головне для створення та підтримки кожної клітини в організмі, включно з клітинами м’язів, кісток і тканин.

Оптимальним для здоров’я вважається вживання широкого асортименту цілісних продуктів, які поєднують нежирні джерела білка з вуглеводами, здоровими жирами, клітковиною, вітамінами, мінералами та достатньою кількістю води.

Доктор філософії Кріс Мор розповів, що важливо регулювати споживання білка відповідно до способу життя та інших потреб у поживних речовинах, переконавшись, що тіло отримує те, що йому потрібно.

Кількість білка, яка потрібна, залежить від віку, статі, ваги та рівня активності.

Експерт зазначив, що загалом дорослим потрібно приблизно 0,8 грама білка на кілограм маси тіла. Спортсменам і дуже активним людям може знадобитися більше, приблизно від 1,2 до 2,0 г на кілограм.

Мор додає, що для людей похилого віку особливо важливо споживати достатню кількість білка, щоб підтримувати силу м’язів, запобігати інфекції та сприяти загальному здоров’ю.

Ознаки надлишку білка в організмі

Проблеми з нирками

Якщо у вас вже є хвороба нирок, дотримання дієти з високим вмістом білка може погіршити функцію нирок, оскільки організм може бути важко їх перетравити.

Споживання великої кількості тваринного білка (м’ясо, яйця і морепродукти) може підвищити рівень сечової кислоти в організмі. Надалі це може призвести до розвитку каменів у нирках. Дієта з високим вмістом білка також знижує рівень сечового цитрату в організмі. Це хімічна речовина, яка протидіє утворенню каменів у нирках.

Зневоднення

Один зі способів того, як надлишок білка впливає на роботу нирок, полягає в тому, що він може викликати частіші сечовипускання.

Одним із компонентів білка є азот. Якщо ви їсте занадто багато білка, організм намагатиметься вимити надлишок азоту, що призведе до вимивання води та збільшення сечовипускання. Коли це станеться, вам може знадобитися збільшити споживання води.

Хвороба серця

Дієти з високим вмістом білка, особливо з великою кількістю червоного та обробленого м’яса, можуть підвищити ризик серцевих захворювань через високий вміст жиру та холестерину.

Шлунково-кишковий розлад

Надлишок білка, особливо якщо ви їсте його замість інших поживних речовин, також може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту. Це може викликати нудоту, діарею, нетравлення, запор та дискомфорт в травній системі.

Неприємний запах з рота

Постійне вживання надмірної кількості білка у раціоні також може призвести до неприємного запаху з рота.

Оскільки організм розщеплює білок під час процесу травлення, він виробляє аміак, якщо є надлишок сечовини, що призводить до неприємного запах.