5 ознак того, що ваше тіло страждає від недостачі поживних речовин

5 ознак того, що ви потребуєте поживних речовин

Гастроентеролог з Каліфорнії Саурабх Сеті поділився п’ятьма ознаками того, що ваше тіло потребує додаткового харчування:

ламкість нігтів,

посмикування повік,

хрускіт суглобів,

передчасне посивіння волосся

легке утворення синців.

Ламкість нігтів

Те, що ваші нігті постійно ламаються, вказує на дефіцит білка та заліза в раціоні.

Нігті в основному складаються з білка кератину, тому вкрай важливо споживати багато білка, щоб зберегти їх здоровими та міцними.

Рекомендована дієтична норма становить 0,8 грама білка на кілограм маси тіла. Наприклад, для людини вагою 68 кг це 54 грами білка щодня.

Ламкість нігтів частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, через часте миття рук, видалення вологи з нігтів, використання ацетону для видалення лаку для нігтів.

Також можливі захворювання щитовидної залози та залізодефіцитна анемія. Продукти, багаті залізом, включають червоне м'ясо, птицю, рибу, шпинат, боби, цільні зерна та яйця.

Посмикування повік

Посмикування повік або кінцівок свідчить про дефіцит магнію, який є критичним для передачі нервових імпульсів.

Міокімія - це науковий термін для орбікулярного м’яза ока, який оточує око та закриває повіки, мимовільно скорочуючись.

Цей стан пов’язують зі стресом, втомою, споживанням кофеїну, електролітним дисбалансом, напругою очей від надто тривалого перебування за комп’ютером, певними ліками та, рідше, розладами мозку та нервової системи.

Магній в цьому випадку відіграє вирішальну роль у функціонуванні м’язів, і хоча добавки цього мінералу популярні, експерти рекомендують попередньо проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що ви приймаєте той тип магнію, який найкраще відповідає вашим потребам.

Хрускіт суглобів

Тріскіт, клацання в колінах є звичайним явищем, особливо з віком.

Однак лікар попередив, що "це може бути попереджувальною ознакою дефіциту вітаміну D3 або кальцію". Кальцій створює та підтримує міцність кісток, а вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій із таких продуктів, як молоко, сардини та листова зелень.

Передчасне посивіння

Це стан, коли волосся сивіє до 20 років у людей з білою шкірою і до 30 років у афроамериканців.

Вчені наразі точно не знають, чому це відбувається, але зазвичай це пов'язано з генетикою, аутоімунними захворюваннями, курінням, стресом і дефіцитом вітамінів.

Раннє посивіння може свідчити про дефіцит вітаміну B12, який має вирішальне значення для виробництва еритроцитів і транспортування кисню у волосяних фолікулах.

Це також може бути ознакою дефіциту міді, яка відповідає за вироблення меланіну, що надає вашому волоссю колір.

Легке утворення синців

Це може бути пов’язано зі старістю, оскільки з роками шкіра тоншає; генетикою, оскільки деякі люди більш схильні до легкого утворення синців, а також такими захворюваннями, як синдром Кушинга або синдром Елерса-Данлоса.

Якщо у вас часто утворюються синці, це може означати, що вам не вистачає вітаміну С, який відповідає за утворення колагену. Також це свідчить про дефіцит вітаміну K1, який допомагає згортанню крові.