5 ознак спокусливої жінки, які відштовхують чоловіків

Хоча, здавалося б, з ініціативними жінками досить легко знайти спільну мову та будувати стосунки, певні їхні риси можуть відштовхувати. Попри те, що характеристики доступної, на перший погляд, пані, контроверсійні, всі вони вказують на те, що надалі виникатимуть проблеми, які вкрай складно вирішити.

Про те, які риси спокусливих і доступних жінок не до вподоби чоловікам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Постійно фліртує з усіма

Зазвичай чоловіків приваблюють фліртувальниці - бо, окрім того, що жінка весела, вона, безумовно, не сором'язлива. Фліртувальниця одразу виявляє зацікавленість, що значно полегшує процес знайомства та залицяння.

Але є різниця між ситуативним фліртом і постійним фліртом, і останній - це те, з чим чоловіки просто не хочуть мати справу.

Кокетка пускає бісики очима до усіх - до друга, до колеги, до нового знайомого. Спочатку привернути її увагу може здаватися викликом, але ця гра дуже швидко набридає, адже жінка вимагає постійної уваги, яку не віддає. Звісно, хтось може спробувати впоратися з такою поведінкою, але він, швидше за все, буде змучений, перш ніж зрозуміє, що це не варто його часу.

Дівчина-вечірка

Коли чоловіки зустрічають цей клубок веселощів, вони думають, що вона - душа компанії. Вона безтурботна, можливо, трохи дика, і ззовні виглядає як людина, яка може їх зацікавити.

Однак, придивившись, вони розуміють, що все її життя - це вечірка. Хоча гарантоване гарне проведення часу може здатися неймовірною ідеєю, якою вона виявиться у більш серйозному спілкуванні?

Її веселі витівки, товариська вдача і танцювальні рухи хороші в малих дозах, але в цьому випадку не існує "часу закриття". А мати здорові стосунки з людиною, яка тікає у світ вечірок може бути проблематично.

Харизматична та егоцентрична

Вона вважає, що світ обертається навколо неї, тому має право на все - і звісно ж, на любов. Її впевненістю і наполегливістю, безсумнівно, можна захоплюватися, але під цією зовнішністю ховається егоїзм і егоцентризм, які роблять її нестерпною.

Перебування у стосунках з нею виснажливе - партнер намагається зробити все можливе, щоб вона була щасливою. У той час як їй завжди буде мало того, що їй можуть дати, а взаємності від неї насправді майже нема.

Ця жінка потребує уваги більше, ніж її приділяє (ілюстрація: Freepik)

Одразу планує спільне майбутнє

Вона може бути фантастичною жінкою, однак на першому ж побаченні, як тільки-но хлопець починає відчувати комфорт, вона починає говорити про місце весілля, про те, скільки дітей вона хоче, і про майбутню собаку.

Такі серйозні теми на початку - величезний тиск для будь-кого. У здорових стосунках перші пару місяців - і особливо перші пару побачень - період звикання.

Жінка, яка швидко переходить до "жили довго і щасливо", змушує чоловіків замислитися, чи справді вони - її ідеальна пара. Можливо, в її планах - здійснити свої мрії, незалежно від того, хто стоїть навпроти неї біля вівтаря.

Планувати спільне життя з першого побачення - тиск на партнера (ілюстрація: Freepik)

Залежна від стосунків

Якийсь час в стосунках з нею буде добре, адже це ставить чоловіка у позицію, де він може відчути себе лідером. Крім того, у неї є чудові якості, а також вона дуже покірна - настільки, що не може прийняти рішення самостійно.

Ця дівчина не може нікуди піти або щось зробити без компанії свого чоловіка. Вона переймає його інтереси, дзвонить безліч разів на день і це може перейти в спроби контролю.

Вона завжди поруч і покладається на те, що її розважатимуть, тому що у неї, по суті, немає власного життя. Це вбиває будь-які шанси хлопця скучити за нею, позбавляючи його енергії і виснажуючи його терпіння вимогами.

Залежність від стосунків - психологічна проблема (ілюстрація: Freepik)