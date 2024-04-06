5 признаков соблазнительной женщины, отталкивающих мужчин

Хотя, казалось бы, с инициативными женщинами достаточно легко найти общий язык и строить отношения, некоторые их черты могут отталкивать. Несмотря на то, что характеристики доступной, на первый взгляд, дамы, контроверсионные, все они указывают на то, что будут возникать проблемы, которые крайне сложно решить.

Постоянно флиртует со всеми

Обычно мужчин привлекают флиртовщицы - потому что, кроме того, что женщина веселая, она, безусловно, не застенчива. Флиртовщица сразу проявляет интерес, что значительно облегчает процесс знакомства и ухаживания.

Но есть разница между ситуативным флиртом и постоянным флиртом, и последний - это то, с чем мужчины просто не хотят иметь дело.

Кокетка заигрывает со всеми - с другом, с коллегой, с новым знакомым. Сначала привлечь ее внимание может казаться вызовом, но эта игра очень быстро надоедает, ведь женщина требует постоянного внимания, которое не отдает. Конечно, кто-то может попытаться справиться с таким поведением, но он скорее всего будет измучен, прежде чем поймет, что это не стоит его времени.

Девушка-вечеринка

Когда мужчины встречают этот клубок веселья, они думают, что она - душа компании. Она безмятежна, возможно, немного дикая, и внешне выглядит как человек, который может их заинтересовать.

Однако, присмотревшись, они понимают, что вся ее жизнь - это вечеринка. Хотя гарантированное хорошее времяпрепровождение может показаться невероятной идеей, какой она окажется в более серьезном общении?

Ее веселые проделки, общительный нрав и танцевальные движения хороши в малых дозах, но в этом случае не существует "времени закрытия". А иметь здоровые отношения с убегающим в мир вечеринок человеком может быть проблематично.

Харизматическая и эгоцентричная

Она считает, что мир вращается вокруг нее, поэтому имеет право на все - и конечно же, на любовь. Ее уверенностью и настойчивостью, несомненно, можно восхищаться, но под этой внешностью скрывается эгоизм и эгоцентризм, делающие ее невыносимой.

Пребывание в отношениях с ней изнурительно - партнер пытается сделать все возможное, чтобы она была счастливой. В то время как ей всегда будет мало того, что ей могут дать, а взаимности от нее почти нет.

Эта женщина требует больше внимания, чем его уделяет (иллюстрация: Freepik)

Сразу планирует общее будущее

Она может быть фантастичной женщиной, однако на первом же свидании, как только парень начинает чувствовать комфорт, она начинает говорить о месте свадьбы, о том, сколько детей она хочет, и о будущей собаке.

Такие серьезные темы в начале - огромное давление для кого-либо. В здоровых отношениях первые пару месяцев - и особенно первые пару свиданий - период привыкания.

Женщина, которая быстро переходит к "жили долго и счастливо", заставляет мужчин задуматься, действительно ли они - ее идеальная пара. Возможно, в ее планах - осуществить свои мечты, независимо от того, кто стоит напротив нее у алтаря.

Планировать совместную жизнь с первого свидания - давление на партнера (иллюстрация: Freepik)

Зависима от отношений

Какое-то время в отношениях с ней будет хорошо, это ставит мужчину в позицию, где он может почувствовать себя лидером. Кроме того, у нее есть чудесные качества, а также она очень покорна - настолько, что не может принять решение самостоятельно.

Эта девушка не может никуда пойти или что-нибудь сделать без компании своего мужчины. Она перенимает его интересы, звонит множество раз в день, и это может перейти в попытки контроля.

Она всегда рядом и полагается на то, что ее будут развлекать, потому что у нее, по сути, нет собственной жизни. Это убивает любые шансы парня соскучиться по ней, лишая его энергии и истощая его терпение требованиями.

Зависимость от отношений - психологическая проблема (иллюстрация: Freepik)