5 неправильних причин повернення до своїх колишніх: повірте, буде ще гірше

Погрози

Ви розірвали стосунки, але партнер із таким рішенням не згоден. Він застосовує емоційний шантаж і навіть загрожує самогубством. У вас з'являється страх, що без вас він із ситуацією не впорається і погоджуєтесь побути другом, починаєте його жаліти й знову втягуєтесь у стосунки.

Однак такий жалість дуже небезпечна! Почуття провини та страх за руйнування іншої людини не повинні бути основою любовних стосунків. Не треба відновлювати їх зі співчуття. Тим більше, що вашому колишньому партнеру це сильно нашкодить - ви недооцінюєте його самостійність і тому заплющує очі на те, що доросла людина цілком здатна прожити без вас. Часом і навіть краще, ніж раніше.

Ще таке повернення межує з егоїзмом і ревнощами - мова не про кохання, а про інстинкт володіння. Не завжди приємно усвідомлювати, що розставання відкриває нові можливості, а той, кого ми вважали слабшим – цілком справляється з усім самостійно. По суті, уявляти, що інша людина не може бути без нас - це означає, що ви позбавляєте її вибору.

Звичка

Часто стосунки розвалюються через надмірну токсичність. Партнеру не вистачає емпатії, співчуття, він недооцінює, погано обходиться. Але ми все одно повертаємось, знову отримуємо рани та прирікаємо себе на нові страждання. Чому? Та тому, що ці стосунки – це знайома територія. Ми прирікаємо себе на позицію жертви, в яку нас штовхає хвороблива частина психіки, відтворюємо вже знайомий сценарій і проживаємо знову і знову те, що вже було.

Іноді здається, що ми не можемо розлучитися саме з цим стражданням – ніби втратимо якусь частину себе, щось важливе. Саме звідси все "так, він жорстокий, але я його люблю" або "вона стерво, але без неї не можу".

Однак такий зв'язок краще розірвати та знайти в собі сили не повертатись назад. Можна закохатися в людину, яка на це не заслуговує, таке буває. Але відновлювати стосунки після розриву – це вже робити вибір, деструктивний вибір. Така пара не має майбутнього.

Соціальний тиск

Відновити стосунки - це знову разом зустрічати Новий рік чи святкувати День народження у затишку, без родичів, які співчувають і дають поради: "Бідолашка, як тобі важко... Торік ти подарував (ла) такий чудовий подарунок, а він (вона) був (ла) задоволений…" Особливо складно, коли після розриву доводиться повернутися до родичів, а зв'язок із загальними друзями стає натягнутим.

Бажання уникнути всього цього може привести нас у колишні стосунки - це позбавить непотрібних розмов, дозволить залишатися на зв'язку з друзями, а не ловити на собі співчутливі погляди.

Звичайно ж розставання порушує весь звичний спосіб життя, свята, спілкування з іншими людьми, традиції та багато іншого. Але повертатися до колишнього партнера з цієї причини – погана ідея. Краще сказати всім близьким, що ви розійшлися. Попросити виявити тактовність і не дошкуляти питанням. А ще можна поділитися почуттями та попросити підтримки.

Чуже схвалення, думка про те, з ким нам варто бути, і навіть можливість з'їздити у відпустку в тому ж складі компанії, що й раніше - не варті того, щоб страждати у стосунках.

Діти

Дуже частою причиною відновлення стосунків стають діти. І багато людей вважають, що це важлива причина, тому що дітям потрібно зростати у повній родині. Але насправді, дітям потрібно рости у щасливій родині чи зі щасливими батьками – окремо.

Коли батьки залишаються разом заради дитини й при цьому нещасні – це завдасть ще більшої травми дитині, ніж розлучення. А старші діти будуть все розуміти й для них це стане непосильною ношею. Їм потрібні ясні правила та кохання. Саме це важливо, навіть якщо розлучення дорослих стає для них джерелом занепокоєння.

Повірте, дітям буде важче виносити тягар принесеної заради них жертви. Тим більше, що в такій сім'ї вони навчаться холодності, відсутності турботи, відсутності кохання між чоловіком та дружиною.

Вони бачитимуть це щодня, а в гіршому випадку – сварки, суперечки та ворожість дорослих. Розлучившись один з одним, батьки залишаються татом та мамою своїм дітям. І необов'язково вони повинні бути під одним дахом, щоб дитині було добре.

Комфорт

На жаль, розставання так чи інакше тягне за собою певні фінансові втрати. Доводиться по-новому будувати бюджет, розраховувати витрати, орендувати житло, а часом і влаштовуватись на нову роботу, оскільки попередня не дозволяє покрити витрати.

Але чи відновлювати стосунки через фінансові труднощі? Це дуже двозначно та безперспективно. Рівень життя може знизитись без партнера, але хіба можливість зберегти квартиру, машину – шлях до особистого благополуччя?

Проблема насправді не так у грошах, як у неможливості домовитися у стані конфлікту. Навіть при розлученні потрібно вміти сісти за стіл і спокійно обговорити з партнером те, що вас турбує.

Найскладніше у розлученні – це попрощатися з проєктом того майбутнього, яке могло б бути у нас разом із партнером. І щоб завершити цей зв'язок, варто пам'ятати, що так, розрив робить нас біднішими, але в нових і щасливих стосунках ми станемо багатшими у всіх сенсах.