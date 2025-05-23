5 найпопулярніших українських фільмів, які дивляться в Європі і США

"20 днів у Маріуполі"

Цей документальний фільм вже потрапив в історію, адже отримав "Оскар" в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Його показували в кінотеатрах багатьох країн. Кадри з оточеного Маріуполя облетіли планету, а розповідь Мстислава Чернова стала емоційним щитом української правди в усьому світі.

"Довбуш"

Історичний бойовик про легендарного опришка не став фестивальним улюбленцем, зате зібрав чимало касу на тлі інших українських фільмів останніх років. Його бачили в Польщі, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Канаді, а також на заходах у США, зокрема для української діаспори. Понад 20 країн купили права на показ, завдяки чому про стрічку дізналося дуже багато людей.

"Клондайк"

Режисерка Марина Ер Горбач показала трагедію Донбасу через особисту історію жінки, що живе біля кордону з Росією у 2014 році. Глибокий та важливий для історії фільм показували у багатьох країнах, а ще його розмістили на багатьох платформах, серед яких Apple TV та Amazon.

"Памфір"

Потужна дебютна робота Дмитра Сухолиткого-Собчука, прем’єра якої відбулася у програмі Каннського кінофестивалю. Фільм потрапив до програм понад 30 міжнародних фестивалів, від Канади й Франції до Швейцарії, Польщі, Німеччини та США. А сюжет мало кого залишає байдужим.

"Мої думки тихі"

Камерна, зворушлива й місцями гротескна стрічка, що стала відкриттям для міжнародної аудиторії. Її показували у США та багатьох інших європейських країнах. Це проста, смішна й трохи сумна історія про відносини між мамою і сином, яка легко сприймається і тому підкорює серця.