5 найотрутніших тварин у світі

Небезпечні тварини завжди викликали у людей захоплення та страх. Їх отрута може викликати сильні болі, параліч або навіть смерть.

Чорна мамба

Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) - це найдовша отруйна змія Африки, яка може виростати до 2,5 метрів у довжину. Вона також входить до числа найшвидших змій у світі, оскільки здатна розвивати швидкість до 5 метрів за секунду, як зазначає National Geographic.

Укус чорної мамби є надзвичайно небезпечний і без негайного медичного втручання майже завжди призводить до смерті. В іклах дорослої змії міститься від 12 до 20 крапель отрути, і лише двох крапель достатньо, щоб убити людину.

Чорна мамба (фото: вікіпедія)

Синьокільчастий восьминіг

Синьокільчастий восьминіг - це невелика, але надзвичайно небезпечна істота, що належить до родини Hapalochlaena. Існує чотири основні види цього восьминога: великий, південний, синьосмуговий та звичайний. Усі вони можуть поміститися на долоні людини.

Вони містять потужний нейротоксин, здатний паралізувати жертву і вбити людину всього за кілька хвилин. На жаль, наразі не існує відомої протиотрути, що робить їх ще більш небезпечними.

Свою назву синьокільчасті восьминоги отримали завдяки яскравим кольоровим каблучкам, які з’являються, коли вони відчувають загрозу або готуються випустити отруту, попереджаючи потенційних ворогів про небезпеку.

Синьокільчастий восьминіг (фото: вікіпедія)

Комодський варан

Комодський варан (Varanus komodoensis) - це найбільші ящірки на планеті, які можуть досягати довжини до 3 метрів. Крім цього, комодські варани мають отруйні залози в нижніх щелепах, які виділяють токсини.

Ця отрута викликає шок у жертви та перешкоджає згортанню крові, що призводить до її загибелі. Варто зазначити, що комодські варани є близькими родичами мегаланії (Varanus priscus), величезного вимерлого виду, який міг сягати 7 метрів у довжину, що робить його найбільшою отруйною твариною в історії.

Комодський варан (фото: вікіпедія)

Бразильські мандрівні павуки

Бразильські мандрівні павуки відомі своєю отруйністю та унікальними токсинами, які вражають нервово-м'язову систему. Укус цього павука викликає пекучий біль, потовиділення та відчуття мурашок по шкірі.

Приблизно через 30 хвилин після укусу можуть з'явитися серйозні симптоми, такі як судоми, помутніння зору, а також прискорене або уповільнене серцебиття. Смертельні випадки від укусів бразильських мандрівних павуків досить рідкісні: з 1903 року в Бразилії зареєстровано лише 15 смертей.

Мандрівні павуки (фото: вікіпедія)

Королівська кобра

Королівські кобри (Ophiophagus hannah) - це найдовші отруйні змії, які можуть досягати 5,5 метра в довжину. Вони вражають не тільки своїми розмірами, але й унікальною поведінкою: коли відчувають загрозу, ці змії підіймають голову і розпушують шкіру навколо голови, демонструючи свою небезпеку.

Хоча королівська кобра не вважається найотрутнішою, але вони здатні вприскувати значну кількість отрути за один укус. Під час атаки змії зазвичай завдають кілька ударів, що збільшує ймовірність отруєння. Один укус може бути смертельним для людини всього за 15 хвилин.

Королівська кобра (фото: вікіпедія)