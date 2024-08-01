5 найкращих тренувань з ходьбою для формування стрункого тіла

Силова ходьба

Вона поєднує в собі швидку ходьбу з інтервалами підвищеної інтенсивності, що робить її ефективним тренуванням для формування стрункого тіла та спалювання жиру.

Почніть з 5 хвилин розминки в комфортному темпі.

Збільште швидкість ходьби, де ви йдете у складному, але стабільному темпі. Зберігайте цей швидкий темп протягом 2 хв. Після чого йдіть 1 хвилину в повільнішому темпі.

Виконайте п'ять циклів швидкої ходьби та відновлення.

Завершіть 5 хвилинним розслабленням у спокійному темпі.

Інтервальна ходьба в гору

Ходьба в гору залучає більше м’язів і збільшує інтенсивність тренування, допомагаючи формувати ноги, сідничні м’язи та м’язи тіла.

Знайдіть пагорб із помірним нахилом або встановіть бігову доріжку під нахилом.

Почніть з 5 хвилин розминки на рівній поверхні. Почніть йти в гору у складному, але керованому темпі, так пройдіть 1 хв.

Спустіться з пагорба та пройдіть по рівній поверхні в середньому темпі протягом 2 хвилин, поки відновляться сили.

Повторіть цикл ходьби в гору та відновлення протягом 5 разів.

Швидкісна інтервальна ходьба

Чергуючи періоди швидкої ходьби та відновлення, ви зможете спалити більше калорій і покращити серцево-судинну форму.

Почніть з 5 хвилинної розминки в комфортному темпі. Максимально збільште швидкість та пройдіть у такому темпі 3 хвилини.

Уповільніть темп до помірного та пройдіть 2 хв, щоб відновити сили.

Повторіть цикл швидкої ходьби та відновлення протягом 5 разів.

Випади під час ходьби

Додавання випадів у програму ходьби додає опір і націлює на м’язи ніг і сідниць для більш рельєфної нижньої частини тіла.

Почніть з п'ятихвилинної розминки в комфортному темпі.

Зробіть великий крок вперед правою ногою та опустіться в положення випаду, зігнувши обидва коліна під кутом 90 градусів.

Відштовхніться від правої ноги та витягніть ліву ногу вперед у наступному випаді. Продовжуйте чергувати ноги, рухаючись вперед протягом 1 хв.

Зробіть хвилинну відновну прогулянку в повільнішому темпі.

Інтервальна ходьба сходами

Включення сходів у ходьбу додає інтенсивності та націлює на нижню частину тіла.

Почніть з 5 хвилинної розминки на рівній поверхні. Піднімайтеся по сходах у швидкому темпі протягом 1 хвилини.

Спустіться сходами або поверніться на рівну поверхню і пройдіться в помірному темпі протягом 2 хвилин, поки відновите сили

Повторіть цикл підйому по сходах і відновлення протягом 5 підходів.