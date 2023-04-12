5 найкращих харчових звичок, які сповільнюють старіння після 50 років

Достатня кількість клітковини у раціоні

Отримання достатньої кількості харчових волокон у щоденному раціоні з віком має вирішальне значення, оскільки це може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, високого кров’яного тиску та навіть раку.

Клітковина знижує окислювальний стрес та маркери запалення в організмі - вони виникають природним чином із віком. Дослідження показало, що саме достатній рівень клітковини в раціоні знижує ризик вікових захворювань.

Споживання великої кількості білка

Тіло починає втрачати м’язову масу після 30 років, а ще більше зменшення відбувається після 60 років. Саме тому важливо зосередитися на нарощуванні м’язової маси після 50 років. Один з основних способів зробити це - їсти достатню кількість білка.

У звіті, опублікованому в Nutrients, зазначено, що дієта з високим вмістом білка в поєднанні з силовими тренуваннями допомагає підтримувати здоровий ріст м’язів. Щоб отримати більше білка, зосередьтеся на нежирних джерелах, таких як птиця, яйця, горіхи, грецький йогурт тощо.

Включення здорових жирів

Ризик серцевих захворювань може зрости вже у віці від 45 до 55 років. Запобігти цьому може включення здорових жирів у раціон, таких як омега-3 жирні кислоти.

Прийом добавок або природних жирних кислот омега-3 з риби, горіхів, авокадо та деяких олій знижує ризик смерті від ішемічної хвороби серця і розвиток гіпертонії.

Їжте більше рослинної їжі

Доведено, що включення більшої кількості рослинної дієти у щоденний раціон уповільнює процес старіння.

Рослинна їжа зменшує запалення, допомагає у втраті ваги, знижує рівень ліпідів, стабілізує артеріальний тиск та допомагає у зменшенні кількості кінцевих продуктів глікації.

Варто уникати ультраоброблених продуктів тваринного походження, таких як бекон і сосиски, оскільки їх пов'язують з хворобами серця, ожирінням, діабетом і гіпертонією.

Дослідження доводять, що дієти з високим вмістом рослинної їжі збільшують тривалість життя й уповільнюють старіння шкіри.

Уникайте ультраоброблених продуктів

Їжте цілісні продукти у "природній" формі - овочі, фрукти, необроблені продукти тваринного походження, цільні зерна, бобові та горіхи. Ультраоброблені продукти часто містять більше цукру, насичених жирів, калорій, натрію та добавок.

Щоб уповільнити старіння після 50 років, потрібно їсти більше цілісних продуктів. Так зменшується рівень глікації й споживання рафінованих вуглеводів, що викликають запалення.