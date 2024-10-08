5 головних помилок при нанесенні парфуму: як їх уникнути

Правильне нанесення парфумів - це справжнє мистецтво, яке підкреслює вашу індивідуальність та створює незабутній ароматний шлейф. Однак навіть найдорожчі парфуми можуть дати не той ефект, на який ви очікуєте, якщо ви зробите кілька простих, але поширених помилок.

Про 5 найпоширеніших помилок з парфумами - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

ТОП-5 помилок під час нанесення парфумів і як їх уникнути

Помилка 1: Нанесення парфуму на одяг, а не на тіло

Одяг не взаємодіє з парфумом так, як шкіра, тому аромат на тканині може втрачати глибину і не розкриватися повністю. Крім того, деякі компоненти парфумів можуть залишати плями на тканині. Аромати краще розкриваються на теплій шкірі, оскільки тепло тіла допомагає посилити і розвинути аромат, роблячи його більш індивідуальним.

Наносьте парфум на точки пульсації на тілі, такі як зап'ястя, шия або за вухами.

Помилка 2: Нанесення парфуму на суху шкіру

Суха шкіра поглинає аромат значно швидше, через що він зникає набагато раніше. Зволожена шкіра краще утримує аромат і допомагає йому тривати довше. Достатнє зволоження також сприяє рівномірному поширенню запаху.

Перед нанесенням парфуму використовуйте нейтральний лосьйон або олію для тіла без сильного запаху. Це створить гладку і зволожену базу, яка збільшить стійкість аромату.

Наносьте парфуми на зволожену шкіру (фото: Getty Images)

Помилка 3: Втирання парфуму в шкіру

Часто люди втирають парфум у шкіру (наприклад, натираючи зап'ястя після нанесення). Однак це призводить до руйнування молекул аромату, через що він може змінювати свій початковий запах або швидше випаровуватися.

Наносьте парфум легким розбризкуванням на точки пульсації і залиште його висихати природно. Уникайте втирання або розтирання зап'ястків.

Помилка 4: Надмірне нанесення парфуму

Занадто велика кількість парфуму може створювати надмірно сильний запах, який викликатиме дискомфорт як у вас, так і у людей поруч. Перенасичений аромат може залишити враження неакуратності і навіть стати причиною алергічних реакцій у чутливих людей.

Обмежтеся 2-3 розпиленнями на ключові точки пульсації. Цього достатньо, щоб створити приємний, ненав'язливий аромат.

Помилка 5: Неправильне зберігання парфуму

Парфуми чутливі до світла і температури, які можуть змінити хімічний склад аромату. Зберігання парфумів у теплих місцях або під прямими сонячними променями сприяє їхньому швидкому псуванню. Такі умови можуть змінити аромат, роблячи його неприємним.

Зберігайте парфуми в прохолодному, темному місці, де немає перепадів температур. Ідеально підходять шафи або комоди. Уникайте залишати парфуми в автомобілі або на підвіконні.

Вибір і правильне нанесення парфуму - це індивідуальний процес, що допомагає підкреслити ваш стиль і настрій. Використовуйте парфуми помірно і з турботою про їх якість, зберігаючи аромат насиченим і приємним.