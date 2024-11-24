4 найгірших рішення в облаштуванні ванної кімнати: вони роблять її незручною та некрасивою

Відсутність якісної вентиляції

Однією з найбільших помилок є ігнорування системи вентиляції. У ванній кімнаті завжди підвищена вологість, і без належного повітрообміну це може призвести до утворення грибка та плісняви.

Вентиляція повинна забезпечувати ефективне видалення зайвої вологи. Якщо немає можливості встановити витяжний вентилятор, слід забезпечити хоча б природний притік повітря через вікно або спеціальні отвори.

Недостатня увага до цього питання може зруйнувати навіть найдорожчий ремонт. Відсутність вентиляції також сприяє швидшому псуванню меблів та аксесуарів у ванній.

Неправильне розташування сантехніки

Планування простору є ключовим елементом при створенні функціональної ванної кімнати. Розташування унітаза чи душу занадто близько до дверей або погано доступних місць створює незручності. Важливо врахувати мінімальні відстані між сантехнічними приладами та простір для руху.

Невдале планування може призвести до того, що навіть велика ванна кімната виглядатиме тісною і непрактичною. Особливо важливо враховувати ергономіку, щоб кожен елемент був зручним для користування усіма членами родини.

Неправильно розташований унітаз може стати проблемою на роки (фото: Freepik.com)

Економія на сантехніці та матеріалах

Дешеві матеріали та сантехніка здаються привабливими через нижчу вартість, але насправді вони можуть стати причиною значних проблем. Низькоякісні змішувачі або труби можуть швидко вийти з ладу, викликати протікання або потребувати заміни через кілька місяців.

Крім того, дешеві матеріали часто втрачають свій вигляд і стають менш гігієнічними. Інвестування в якісну сантехніку та довговічні матеріали гарантує тривалий термін служби і комфорт використання.

Особливо важливо перевіряти сертифікацію обраних товарів, щоб уникнути небезпечних для здоров'я компонентів.

Невдало сплановане освітлення

Недостатнє або неправильно розташоване освітлення є ще однією поширеною проблемою. Єдина центральна лампа не забезпечує достатнього рівня світла для різних зон ванної кімнати. Наприклад, дзеркало для макіяжу або гоління потребує додаткових джерел світла.

Обираючи освітлення, слід зважати на функціональність і естетику: поєднання яскравого верхнього світла і локального підсвічування забезпечить комфорт і стиль. Використання світлодіодних ламп також дозволяє значно зекономити на енерговитратах.