5 найдрайвовіших фестивалів цього літа, які не можна проґавити

Atlas United

Один з наймасштабніших музичних фестивалів України, де на декількох сценах виступатимуть мега популярні виконавці українського і світового масштабу. Цьогоріч подія проходитиме 12-14 липня у Blockbuster mall. Хедлайнерами фестивалю будуть гурт "Бумбокс", Артем Пивоваров, вокалістка гурту "Within Temptation" - Шарон ден Адель, "Жадан і собаки", "Без обмежень", "Друга ріка" та ще приблизно 70 гуртів. Організатори зазначають, що їхня мета зібрати 100 000 000 гривень для підтримки ЗСУ.

Faine misto: Земля майбутніх легенд

Лайнап благодійного фестивалю Faine misto вражає своєю різноманітністю. 51 артист трьох основних сцен, серед яких "Latexfauna", Христина Соловій, "Курган і Агрегат", "O.torvald" та багато-багато інших гучних імен. Цьогорічне місце події - !FESTrepublic, Львів, а відбудеться дійство 2-4 серпня.

ELECTRO ЛІТО

Зовсім скоро відбудеться потужний фестиваль електронної музики, який збере у себе найяскравіших представників сцени. Вже 6-7 липня, на ВДНГ готуйтеся розчинятись у загадкових і енергійних герцах від YUVI, "Kurs Valut", "Hidden Element", Гоня та інші.

Одеський міжнародний кінофестиваль

Цьогоріч щоб подивитися програму головного фестивалю національного кіно навіть не треба виїжджати зі столиці. Захід відбудеться з 12 до 20 липня у виставковому центрі "Парковий", Будинку кіно та кінотеатрі "Оскар" в місті Київ. Гості ОМКФ зможуть першими побачити національні й світові стрічки, які незабаром вийдуть в прокат. Серед них: "Конотопська відьма", режисера Андрій Колесника, "Народ проти Космо", режисерки Летиції Дош, "Дівчина зі спицею", режисера Маґнуса фон Горна та інші.

Благодійний культурний фестиваль "Нравиця!"

"Нравиця!" відбудеться 17 серпня та 18 серпня у Києві на ВДНГ. Організатори запрошують на івент, який обʼєднає в собі одразу три напрямки: музику, поезію та стендап. Ви матимете можливість насолодитися такими виконавцями як Мія Рамарі, Юля Юріна, "Epolets", Brykulets та інші. Крім того, 100% від прибутку, організатори обіцяють передати на потреби армії.