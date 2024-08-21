5 мультиків з глибоким змістом, які треба встигнути подивитися з дітьми перед школою

Кінець серпня - найкращий час, щоб насолодитися останніми літніми днями та більше часу провести з дітьми перед початком нового навчального року. Як правило, багато хто чергує різноманітні активності з переглядом фільмів на дозвіллі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які мультфільми з важливими сенсами можна подивитися всією родиною, допоки не почалися шкільні будні.
Мультфільм розповідає про пригоди маленького робота-прибиральника ВОЛЛ-І, який залишився очищати від сміття планету Земля, давно покинуту людьми на комічному лайнері "Аксіома". Він закохується в іншого робота - ЄВУ, яка була надіслана на Землю з метою знайти на ній ознаки придатності для життя людей.
Магічна та дуже мудра історія Джо Гарднера - вчителя музики, який мріє виступати перед публікою. Одного разу йому випадає шанс зіграти перед відомими джазовими музикантами в популярному Нью-Йоркському клубі, але через якийсь безглуздий випадок, після падіння в каналізаційний люк, музикант потрапляє у світ душ, де зустрічає молоду душу з ім'ям 22, яка ніяк не може визначитися з тим, ким хоче стати.
Мультфільм про 11-річну дівчинку Райлі, яка проходить важкий етап: її родина раптово переїжджає з Міннесоти, її рідного міста, до Сан-Франциско. Справлятися з усіма переживаннями їй допомагають п'ять головних емоцій: радість, гнів, сум, страх і огида.
Продовження історії про емоції, з якими кожен із нас стикається у житті.
Радість, смуток, страх, гнів та огида - ці емоції завжди були у Райлі. Вони гармонійно співіснували і допомагали Райлі впоратися з тими чи іншими подіями у житті. Але підлітковий вік подарував Райлі ще кілька емоцій на чолі із тривожністю.
Головний герой - невелика ящірка, яка мешкає у тераріумі шкільного кабінету біології. Лео вже багато років мріє опинитися на волі десь у пустелі та вполювати її дрібних мешканців.
Але одного разу він дізнається, що йому залишилося жити лише рік, а отже, потрібно терміново зробити задумане, тим паче, що у нього з'являється можливість втекти. Учням дозволяють брати мешканців кабінету біології додому. У цей момент Лео випадково видає своє вміння розмовляти. Тепер він спілкується з дітьми, допомагаючи їм краще зрозуміти один одного та навколишній світ. Герой уперше почувається щасливим і комусь потрібним.
Раніше ми розповіли про 7 крутих мультиків, які отримали продовження.
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