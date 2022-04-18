ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 19:15
От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды Фото: Погода в Украине принесет перепады от морозов до тепла (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет очень контрастной во вторник 19 апреля. Синоптики прогнозируют сильную разницу температур - от заморозков в некоторых регионах до весеннего тепла в других.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, 19-го апреля ожидается от ночных заморозков 0... -5 градусов к дневным +22 градусов в Луганской области.

Заморозки вероятны по всей стране, кроме восточной части. Самое низкое, до -5 градусов - на Западе, на севере, в центре, на юге ночью -1... +5, на востоке +4... +9 градусов.

Днем во вторник ожидается +6... +11 градусов, в Запорожской, Сумской, Днепропетровской области +9...+14, а в Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15... +22 градуса.

Ветер будет порывистый в восточных областях, на остальных территориях - умеренный.

Где будут дожди и мокрый снег

По прогнозу синоптика, дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, Крыму. А в Карпатах - мокрый снег.

На остальной территории существенные осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды для Киева

19 апреля в Киеве существенные осадки маловероятны. Однако будет холодно: ночью 0... +3 градуса, местами вероятные заморозки, днем во вторник +8... +10 градусов.

А вот в четверг в столице возможны умеренные дожди.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра прогноз погоды по областям:

От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды

Погода в Украине 19 апреля (meteo.gov.ua)

Когда потеплеет

По прогнозу Диденко, более ощутимое потепление начнется "вокруг Пасхи". В ближайшие же дни холодная погода в основном будет преобладать.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий понедельник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку