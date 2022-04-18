От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды

Погода в Украине будет очень контрастной во вторник 19 апреля. Синоптики прогнозируют сильную разницу температур - от заморозков в некоторых регионах до весеннего тепла в других.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, 19-го апреля ожидается от ночных заморозков 0... -5 градусов к дневным +22 градусов в Луганской области.

Заморозки вероятны по всей стране, кроме восточной части. Самое низкое, до -5 градусов - на Западе, на севере, в центре, на юге ночью -1... +5, на востоке +4... +9 градусов.

Днем во вторник ожидается +6... +11 градусов, в Запорожской, Сумской, Днепропетровской области +9...+14, а в Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15... +22 градуса.

Ветер будет порывистый в восточных областях, на остальных территориях - умеренный.

Где будут дожди и мокрый снег

По прогнозу синоптика, дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, Крыму. А в Карпатах - мокрый снег.

На остальной территории существенные осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды для Киева

19 апреля в Киеве существенные осадки маловероятны. Однако будет холодно: ночью 0... +3 градуса, местами вероятные заморозки, днем во вторник +8... +10 градусов.

А вот в четверг в столице возможны умеренные дожди.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра прогноз погоды по областям:

Погода в Украине 19 апреля (meteo.gov.ua)

Когда потеплеет

По прогнозу Диденко, более ощутимое потепление начнется "вокруг Пасхи". В ближайшие же дни холодная погода в основном будет преобладать.