У 5 містах України запрацював вуличний безкоштовний Wi-Fi: де його шукати

У 5 мегаполісах України створили вуличні зони із безплатним інтернетом. Зараз працює уже майже 700 публічних точок Wi-Fi. Скористатися послугою можна навіть при відсутності електроенергії у мікрорайоні.

Де створили зони з безплатним інтернетом

Укртелеком відкрив мережу безплатних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. У цих мегаполісах ще кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури встановили активні вуличні розподільчі шафи.

"Як телекомоператор ми шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому впроваджуємо різні ініціативи. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів - одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв'язку з близькими, рідними, колегами", - заявляє директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.

Як знайти безплатні Wi-Fi зони

Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що там можна безплатно скористатися інтернетом, навіть коли тимчасово нема електроживлення. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у вашому місті можна тут.

Назва мережі UKRTELECOM_FREE.

Скористатися доступом до мережі інтернет можна за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи.

Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються цим інтернетом, а також технічними параметрами пристрою споживача.