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5 лучших вокзалов Украины: как они выглядят и интересные факты о них (фото)

УЗ назвала самые лучшие вокзалы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця назвала самые лучшие вокзалы в Украине. Они находятся в Одессе, Запорожье, Харькове, Ровно и Ивано-Франковске. Рейтинг составлен на основании отзывов пассажиров, которые они оставили из-за QR-кодов на вокзалах.

В материале Styler читайте об интересных фактах об этих вокзалах и смотрите фото оттуда.

Вокзал в Одессе

На первом месте рейтинга находится железнодорожный вокзал в Одессе.

Первый вокзал в Одессе был построен в 1884 году, существующее здание построено в 1952 году. Расположен на Привокзальной площади между Куликовым Полем и Привозом.

Интересно, что первое здание представляло собой строение в виде буквы "П", обращенное короткой частью с главным входом на Привокзальную площадь по оси улицы Пушкинской. Во время Второй Мировой войны здание было разрушено, но потом его восстановили.

Вокзал в Одессе (фото: ru.wikipedia.org/wiki/)

Вокзал в Запорожье

Станция Александровск I построена в 1873 году при создании Лозово-Севастопольской железной дороги, когда 15 ноября 1873 года было открыто регулярное движение грузовых и пассажирских поездов на участке Лозовая — Александровск.

Последняя реконструкция вокзального комплекса проходила в период с 2000 года по 2002 год. В августе 2002 года завершилась реконструкция здания вокзала Запорожье 1.

Железнодорожный вокзал в Запорожье (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Харькове

Первое здание вокзала на Архиерейской леваде построили по проекту архитектора А. Тона в 1869 году. Поначалу его пропускной способности вполне хватало, но количество проходящих через вокзал поездов увеличивалось с каждым годом. Поэтому вскоре было решено его расширить — процесс реконструкции длился с 1896-го по 1901 год.

Первое здание харьковского вокзала (Фото skyscrapercity.com)

Современное здание создали архитекторы Г. Волошин, Б. Мезенцева и Е. Лымарь. Его отстроили к ноябрю 1952 года. И сейчас вокзал — одно из красивейших харьковских строений сталинской эпохи, запоминающееся характерными башенками и портиком, который поддерживают 10 колонн из белого инкерманского камня.

Так выглядит вокзал в Харькове сейчас (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Ровно

Ровно — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Ровенской дирекции Львовской железной дороги. Станция Ровно размещена на пересечении двух линий Здолбунов — Ковель и Здолбунов — Удрицк. Она заработала в 1873 году.

Ровенчане крестились и разбегались в разные стороны, когда увидели впервые огромный транспорт, двигавшийся со стороны Здолбунова. У людей перехватывало дыхание от увиденной картины, так как поезд подавал громкие сигналы, пыхтел паром и с бешеным грохотом приближался к станции.

Когда чудо техники остановилось, зрители с осторожным интересом рассматривали "чудовище", которое так их испугало.

Железнодорожный вокзал в Ровно был открыт в 1873 году (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Ивано-Франковске

Железнодорожный вокзал был построен в городе Станиславе (бывшее название города) в 1866 году. Эта дата зафиксирована на металлических столбах на перроне станции.

Вокзал вошел в историю электрификации города как первое сооружение, которое было освещено электрической лампой. Работы проводила компания "Сименс и Гальске", первые лампы загорелись 13 января 1897 года.

Кстати, вокзал имеет самую большую фасадную ширину из всех вокзалов Украины.

Железнодорожный вокзал в Ивано-Франковске (фото: ru.wikipedia.org)

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