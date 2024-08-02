UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів живота

7 вправ з пілатесу для зміцнення м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пілатес відомий своєю здатністю зміцнювати та тонізувати м'язи. Точні рухи пілатесу спрямовані не лише на поверхневі м’язи преса, а й на глибокі стабілізуючі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Підйом ніг та голови

Ляжте на спину, піднявши ноги та руки з боків. Підніміть голову, шию та плечі над килимком, витягнувши ноги під кутом 45 градусів.

Розкачуйте руки вгору-вниз, роблячи вдих на п’ять рахунків і видихаючи.

Підйом ніг та голови (фото:eatthis.com)

Рухи тулубом

Ляжте на спину, витягнувши руки над головою та випрямивши ноги.

Повільно підніміть верхню частину тіла, потягнувшись до пальців ніг. Після цього знову плавно ляжте.

Рухи тулубом (фото:eatthis.com)

Розтяжка однієї ноги

Ляжте на спину, витягнувши руки над головою та випрямивши ноги.

Повільно відведіть верхню частину тіла від килимка, потягнувшись до ноги, яка теж піднята.

Розтяжка однієї ноги (фото:eatthis.com)

Почніть у положенні бічної планки, розташувавши лікоть під плечем, а ноги рівні.

Підніміть верхню ногу якомога вище та опустіть вниз

Виконайте від 8 до 10 повторень на кожну сторону.

Бічна планка (фото:eatthis.com)

Навхрест

Ляжте на спину, поклавши руки за голову та зігніть коліна до грудей.

Підніміть голову, шию та плечі над килимком.

Витягніть праву ногу, одночасно повертаючи тулуб, щоб підтягнути правий лікоть до лівого коліна. Зробіть теж саме з іншою ногою.

Продовжуйте чергувати по 10-12 повторень на кожну сторону.

Навхрест (фото:eatthis.com)

Ножиці

Ляжте на спину, витягнувши ноги. Підніміть голову, шию та плечі над килимком.

Опустіть праву ногу до килимка, одночасно потягнувши ліву ногу до себе. Поміняйте ноги.

Ножиці (фото:eatthis.com)

V-подібна вправа

Ляжте на спину, зігніть коліна, ступні притисніть до килимка.

Підніміть верхню частину тіла та ноги у V-подібну форму, балансуючи на сідницях.

Витягніть руки до пальців ніг і затримайтеся на кілька секунд.

Виконайте від 6 до 8 повторень.

V-подібна вправа (фото:eatthis.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал