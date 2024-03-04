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5 легендарних пісень Володимира Івасюка, які пронесуться крізь віки

Володимир Івасюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

За своє життя Івасюк встиг написати 107 пісень та 53 інструментальних творів і більшість з них стали легендарними.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку найлегендарніших пісень Івасюка та залюбки ділиться з вами.

Червона рута 

Саме ця робота композитора стала однією з найбільш знаменитих українських пісень у світі. Вона була випущена 1 січня 1971 року. 

 

Я піду в далекі гори

Ще за часів студентства Чернівецького медичного інституту Володимир написав цей шедевр, що став дуже популярною піснею, а саме у 1968 році. Саме її переспівало багато артистів. 

 

Залишені квіти 

Одна з перших пісень, до яких композитор написав лише слова. А от музику до неї  ще у 1967 році написав  композитор Валерій Громцев. Вона стала популярною у виконанні не менш легендарної співачки Софії Ротару.

 

Водограй 

Цю композицію Івасюк написав у 1970 році. У виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжеленко Ця пісня стала найкращою в СРСР на тодішньому творчому конкурсі "Пісня-72".

 

Балада про мальви

Володимир самостійно виконав цю баладу, оскільки відчував написану власноруч музику. А ось автором віршів є Богдан Гура. 

 

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