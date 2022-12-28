5 крутих українських фільмів, які можна дивитися під час блекауту

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А щоб ви не витрачали час на вибір, ми підготували добірку топових українських фільмів, доступних до завантаження. Вибирайте найцікавіший, зберігайте, коли є зв’язок, та вмикайте під час відключень.

Восени 1636 року п’ятеро козаків мали доправити на Січ золото від польського короля. Та дорогою скарб зник, а вижити вдалося лише одному, і то ненадовго. Саме він розповів про трагічну загибель побратимів Максиму Осі, який і став головним підозрюваним в очах короля Йозефа Пшелуцького. Тепер козаку необхідно знайти справжнього ворога та побороти звіра…

Цікавий факт

Режисер фільму Мирослав Латик відпустив вуса і дав обітницю носити їх до завершення зйомок. І лише в останній день після "Стоп, знято" - він поголився прямо перед командою.

Звичайний учитель Микола Вороненко і його дружина - щирі пацифісти та екозахисники. Аби бути ближче до природи, вони вирішили поселилися в землянці неподалік від Горлівки. Але в цю ідилію втрутилася війна. Микола втратив усе, заради чого жив, і тепер має лише одну мету - помститися. Помститися зі снайперською гвинтівкою в руках.

Цікавий факт

У зйомках брали участь справжні військові з досвідом: бійці зони АТО та Національної гвардії України. Також актори та режисер консультувалися з інструктором зі снайпінгу й проходили навчання. А зараз виконавець головної ролі - Павло Алдошин захищає країну на фронті.

Після розставання з коханим та втрати бізнесу Ліза вирішує поїхати на заробітки до Польщі. Але келих ігристого, випитого разом із подругою, приводить її не в той автобус. Тож прокинувшись в українському курорті Буковель замість польського Буковця, дівчина остаточно падає духом. А хіба зимові Карпати залишать її без новорічних чудес?

Цікавий факт

І хоча фільм став одним із найкасовіших українських стрічок 2021 року, бюджет на нього був мізерним. Режисеру навіть довелося продати заради нього машину.

Драма, заснована на творі Тараса Шевченка "У тієї Катерини", стала метафоричною подорожжю в історію України на 400 років. Через сюжетну лінію жіночого кохання, стрічка доводить - чергова війна зруйнує хату, але нове покоління збереться на толоку та підніме її з руїн.

Цікавий факт

Від початку задуму до зйомок фільму минуло понад 46 років, а перший сценарій було завершено у 1995 році. Фінальну ж версію створювали під впливом події в Україні 2013-2014 років.

Страшна пожежа забрала у доктора Ангора кохану дружину. Але йому вдалося врятувати свою дочку Адель та дочку прислуги Стефанію. Убитий горем чоловік вирішує не йти на конфлікт із совістю та починає виховувати їх разом. Але через роки все ж з’являється питання: сестри вони чи господиня і служниця?

Цікавий факт

Проєкт задумувався як міжнародний. Тож вийшло, що українку Стефу грала польська актриса Маріанна Янушевич, а полячку Адель - українка Алеся Романова.