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5 корисних сніданків від судді "МастерШеф", які приготує кожен

Рецепти корисних сніданків, які приготує кожен (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

Приготувати смачний і корисний сніданок легко. Вам лише знадобиться кілька хвилин свого часу, крапелька натхнення та рецепти від відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться рецептами легких сніданків, які зірка шоу "МастерШеф" опублікував в своєму Instagram-акаунті.

Лаваш із зеленню та куркою

Інгредієнти

  • лаваш круглий
  • яйця 2-3 шт.
  • курка або тунець
  • шпинат або улюблена зелень
  • помідор
  • сир
  • сіль, перець

Спосіб приготування

Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте лавашем, зачекайте 1-2 хвилини та переверніть. На одну частину лаваша викладіть улюблену начинку, наприклад: курка, помідор, шпинат, сир, сіль, перець. Накрийте іншою частиною лаваша та обсмажте протягом 1-2 хвилин. 

 

Бутерброди з авокадо, яйцями та сосисками

Інгредієнти

  • сосиски
  • олія
  • хліб
  • авокадо
  • зелень
  • перець чилі
  • спеції
  • сік лимона
  • яйця 

Спосіб приготування

На розігрітій сковорідці-гриль обсмажте сосиски до золотавої скоринки. Змастіть шматочки хліба олією і теж покладіть на сковорідку, щоб він став хрустким і ароматним.

В окремій мисці підготуйте масу з авокадо: змішайте зелень, перець чилі, олію, спеції та трохи соку лимона. Все ретельно перемішайте. На сковорідці підсмажте яйця, щоб жовток лишився трішки рідким.

Зберіть страву: на хрусткий хліб викладіть масу з авокадо, зверху покладіть яйце і кілька сосисок. 

 

Омлет з куркою та авокадо

Інгредієнти 

  • яйця
  • шпинат
  • курка
  • авокадо
  • сир
  • сіль, перець
  • зелень

Спосіб приготування

Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте кришкою та зачекайте 1-2 хвилини. Додайте до омлету шпинат, курку, сир та спеції. Обсмажте ще протягом кількох хвилин. Викладіть страву на тарілку і покладіть зверху скибочки авокадо. 

 

Сендвіч з куркою

Інгредієнти

  • яйця
  • курка
  • шпинат
  • сир
  • маринований огірок

Спосіб приготування

Розігрійте сковорідку. Зробіть омлет з яєць та вилийте на пательню. Зверху викладіть два шматочки хліба та переверніть страву. Викладіть шпинат, курку, сир та маринований огірок. Згорніть омлет конвертиком, щоб хліб був зовні, а начинка всередині. Зніміть сендвіч з пательні та розріжте навпіл. 

Піца з лавашу

Інгредієнти

  • білок 2 яєць або 1 ціле яйце
  • тортилья
  • сир моцарела - 80 г
  • чорізо або салямі - 50 г
  • орегано - 1/2 ч. л.
  • кетчуп - 2 ст. л.
  • рукола 

Спосіб приготування

На сковорідку вилийте яйця, покладіть зверху тортилью та переверніть. Змастіть кетчупом, додайте ковбасу, тертий сир, трави. Загорніть навпіл. Подавайте зі свіжою руколою чи салатом.

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