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5 июня: что сегодня запрещено делать, кто празднует именины

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Воскресенье 05 июня 2022 06:08
5 июня: что сегодня запрещено делать, кто празднует именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

5 июня православные отмечают день памяти преподобной Евфросинии.

Что сегодня нельзя делать и основные приметы - читайте в материале Styler.

В миру преподобная носила имя Предслава. Но после пострига она приняла новое имя – Евфросиния, и именно под ним прославилась в христианстве, заслужив учреждение отдельного церковного праздника в свою честь. Игумения происходила из знатной княжеской семьи. К ней постоянно сватались достойные женихи, рассчитывая на выгодный брак за счет укрепления политических связей с ее отцом.

Женщина с юных лет отличалась тягой к изучению Слова Божьего, поэтому такое решение нисколько не удивило ее родителей. На поприще распространения христианства игумения успела сделать много значимых вещей. Свое служение она начинала со скромного занятия – переписывания церковных книг.

Главные приметы этого дня следующие:

  • Если в этот день погода солнечная и ясная, значит таким будет весь первый месяц лета.
  • Когда погода ненастная, то это к хорошему урожаю грибов и ягод.
  • Если багровая заря, то это говорит о том, что скоро начнется гроза.
  • Когда небо звездное и звезды ярко сияют, то это к солнечной и теплой погоде.
  • Если небо тучами затянуто, значит в этом месяце будет преобладать пасмурная погода.

Что запрещено делать в эту дату

Запрещается в этот день смотреть за чужой работой. Говорят, что наблюдатель может привлечь в свою жизнь беду, тогда как любые дела, которые происходят во время надзора, обречены на провал.

Запрещается приступать к сеянию конопли, даже несмотря на то, что пятое июня – наиболее подходящий для этого день. В народе говорят, что этот запрет нельзя нарушать, хоть и очень велико желание сделать это.

Запрещается ремонтировать что-либо в этот день. Говорят, что даже обычная починка любого вышедшего из строя предмета, либо покраска какой-либо вещи будет бесполезной, ибо через пару дней все равно вещь сломается.

День ангела 5 июня отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Федор, Яков.

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